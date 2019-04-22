Известную блондинку обвинили в "уколах красоты"

На днях Леся Никитюк опубликовала в своем Instagram снимок, который вызвал бурю комментариев подписчиков — причем, не совсем положительных.
На фото Леся держит в руках своего домашнего питомца — песика Рафаэлло. На звезде полноценный макияж с обильным использованием хайлайтера, белая футболка и черные брюки.
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Большое внимание фанатов привлекло лицо Леси — им показалось, что народная любимица использует ботокс: "Леся, уже тяжело понять — фильтры? Гримм? Уколы?", "Леся ти дуже повільно але робишся похожа на травесті Монро- треба закінчувати з уколами", "Леся, давай завязывай с уколами".