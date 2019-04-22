Известную блондинку обвинили в "уколах красоты"

Новости шоу бизнеса: Поклонники уверены, что телеведущая использует ботокс, чтобы дольше оставаться привлекательной.

На днях Леся Никитюк опубликовала в своем Instagram снимок, который вызвал бурю комментариев подписчиков — причем, не совсем положительных.

На фото Леся держит в руках своего домашнего питомца — песика Рафаэлло. На звезде полноценный макияж с обильным использованием хайлайтера, белая футболка и черные брюки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Куця-Паця#песДруг #РафикШмафик #Рафаелло Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk) 22 Апр 2019 в 12:21 PDT

Большое внимание фанатов привлекло лицо Леси — им показалось, что народная любимица использует ботокс: "Леся, уже тяжело понять — фильтры? Гримм? Уколы?", "Леся ти дуже повільно але робишся похожа на травесті Монро- треба закінчувати з уколами", "Леся, давай завязывай с уколами".