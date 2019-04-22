Куда подевалась прежняя красотка: что случилось с дочерью Дональда Трампа

Новости шоу бизнеса: 25-летняя Тиффани за короткое время сильно прибавила в весе.

В воскресение, 21 апреля, православные католики отмечали Пасху. В этот день семья американского президента Дональда Трампа находились во Флориде, где практически в полном составе посетили торжественную службу в честь праздника.

Младшая дочь президента 25-летняя Тиффани появилась вместе со своим возлюбленным – сыном миллиардера из Нигерии Майклом Буглосом. Как только парочка появилась перед репортерами, все обратили внимание, что Тиф заметно поправилась.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Happy Easter #easter Публикация от Tiffany Ariana Trump (@tiffanytrump) 21 Апр 2019 в 8:09 PDT

Несмотря на это младшая дочь Трампа не изменила своим привычкам и надела короткое платье в стиле бэби-долл с флористическим принтом, которое дополнила золотистым поясом и туфлями в тон наряда.

Стоит отметить, что фигура 25-летней девушки изменилась кардинально. Буквально пару месяцев назад, когда она представляла своего возлюбленного семье, Тиффани выглядела совершенно иначе. Это становится очевидным, если пересмотреть все снимки, которые были сделаны накануне.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tiffany Ariana Trump (@tiffanytrump) 13 Дек 2018 в 8:19 PST

Так что же произошло? Возможно, прежние снимки были отредактированы в фотошопе, и поэтому она выглядит на них более стройной?