Выборы Президента 2019: второй тур
Скачать
Понедельник, 22.04.2019
Кабмин и "Нафтогаз" согласовали уменьшение цены на газ на май
Кабмин и "Нафтогаз" согласовали уменьшение цены на газ на май
​Порошенко: Мы вернемся на Банковую после следующих выборов
​Порошенко: Мы вернемся на Банковую после следующих выборов
Результаты выборов президента Украины
Результаты выборов президента Украины
Куда подевалась прежняя красотка: что случилось с дочерью Дональда Трампа
Куда подевалась прежняя красотка: что случилось с дочерью Дональда Трампа

Куда подевалась прежняя красотка: что случилось с дочерью Дональда Трампа

Куда подевалась прежняя красотка: что случилось с дочерью Дональда Трампа
21:04 Сегодня Телеграф clutch.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: 25-летняя Тиффани за короткое время сильно прибавила в весе.

В воскресение, 21 апреля, православные католики отмечали Пасху. В этот день семья американского президента Дональда Трампа находились во Флориде, где практически в полном составе посетили торжественную службу в честь праздника.

Младшая дочь президента 25-летняя Тиффани появилась вместе со своим возлюбленным – сыном миллиардера из Нигерии Майклом Буглосом. Как только парочка появилась перед репортерами, все обратили внимание, что Тиф заметно поправилась.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Happy Easter #easter

Публикация от Tiffany Ariana Trump (@tiffanytrump)

Несмотря на это младшая дочь Трампа не изменила своим привычкам и надела короткое платье в стиле бэби-долл с флористическим принтом, которое дополнила золотистым поясом и туфлями в тон наряда.

Стоит отметить, что фигура 25-летней девушки изменилась кардинально. Буквально пару месяцев назад, когда она представляла своего возлюбленного семье, Тиффани выглядела совершенно иначе. Это становится очевидным, если пересмотреть все снимки, которые были сделаны накануне. 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Tiffany Ariana Trump (@tiffanytrump)

 Иванка Трамп продемонстрировала роскошные образы в Эфиопии

Так что же произошло? Возможно, прежние снимки были отредактированы в фотошопе, и поэтому она выглядит на них более стройной?

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Дочь Дональда Трампа, Поправилась, Тиффани Трамп, Американский президент.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Премьер-министр РФ прокомментировал выборы в Украине
02 Приметы и обряды на 22 апреля – День Евпсихия, Красная горка
03 Зеленский назвал свою задачу №1 на посту президента
04 Гороскоп на сегодня, 22 апреля 2019: все знаки Зодиака
05 Результаты выборов президента Украины
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Дневная температура постепенно повышается: в Украину идет потепление
В Украину идет потепление
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (15.04 - 21.04)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Украина вернет Франции найденную картину стоимостью $1,5
Киев вернет Франции найденную картину стоимостью $1,5
Соня Плакидюк: &quot;Хочу, чтоб дети показывали внукам фотки с 2019-го&quot;
Соня Плакидюк: "Хочу, чтоб дети показывали внукам фотки с 2019-го"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь