"Все мозги отморозила": Майли Сайрус обнажилась на Пасху

Новости шоу бизнеса: Американская певица Майли Сайрус опубликовала пикантный снимок в день католической Пасхи.

В 2006 году на американском телевидении стартовал подростковый сериал Ханна Монтана. В нем была рассказана история девочки, которая ведет двойную жизнь и в школе – обычная девчонка, а за ее пределами – настоящая поп-звезда. Главную роль в ТВ-шоу сыграла певица Майли Сайрус. Именно этот сериал и сделал начинающую артистку мегапопулярной. Слава далась Сайрус нелегко, и она долго пыталась обуздать грандиозную славу, свалившуюся на нее.

Американская певица любит черный пиар и делает все, чтобы люди продолжали обсуждать ее персону. Так, в историях на официальной странице в Instagram, за которой следят более 92 миллионов человек, Майли Сайрус опубликовала провокационный снимок, для которого выбрала один из самых важных религиозных праздников – католическую Пасху. В кадре звезда позировала топлес, чем вызвала неоднозначную реакцию.

"Ох, какая фигурка! Красивая!", "Она себе уже все мозги отморозила. Зачем в такой светлый праздник напоминать людям о том, что ты профурсетка? Все и так знают", "Прикрой свой срам, глупая" – пишут в Сети.