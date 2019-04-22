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"Все мозги отморозила": Майли Сайрус обнажилась на Пасху

"Все мозги отморозила": Майли Сайрус обнажилась на Пасху
22:40 Сегодня Телеграф clutch.ua

Новости шоу бизнеса: Американская певица Майли Сайрус опубликовала пикантный снимок в день католической Пасхи.

В 2006 году на американском телевидении стартовал подростковый сериал Ханна Монтана. В нем была рассказана история девочки, которая ведет двойную жизнь и в школе – обычная девчонка, а за ее пределами – настоящая поп-звезда. Главную роль в ТВ-шоу сыграла певица Майли Сайрус. Именно этот сериал и сделал начинающую артистку мегапопулярной. Слава далась Сайрус нелегко, и она долго пыталась обуздать грандиозную славу, свалившуюся на нее.

Американская певица любит черный пиар и делает все, чтобы люди продолжали обсуждать ее персону. Так, в историях на официальной странице в Instagram, за которой следят более 92 миллионов человек, Майли Сайрус опубликовала провокационный снимок, для которого выбрала один из самых важных религиозных праздников – католическую Пасху. В кадре звезда позировала топлес, чем вызвала неоднозначную реакцию.

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"Ох, какая фигурка! Красивая!", "Она себе уже все мозги отморозила. Зачем в такой светлый праздник напоминать людям о том, что ты профурсетка? Все и так знают", "Прикрой свой срам, глупая" – пишут в Сети.

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Майли Сайрус, Знаменитости, Звезды, Певица, Американская певица, Пасха, Католическая Пасха.
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