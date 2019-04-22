Выборы Президента 2019: второй тур
Скачать
Понедельник, 22.04.2019
Кабмин и "Нафтогаз" согласовали уменьшение цены на газ на май
Кабмин и "Нафтогаз" согласовали уменьшение цены на газ на май
Джемилев: Крымские татары будут в конструктивной оппозиции к Зеленскому
Джемилев: Крымские татары будут в конструктивной оппозиции к Зеленскому
Результаты выборов президента Украины
Результаты выборов президента Украины
Куда подевалась прежняя красотка: что случилось с дочерью Дональда Трампа
Куда подевалась прежняя красотка: что случилось с дочерью Дональда Трампа

American Idol: Кэти Перри шокировала поклонников образом Урсулы

American Idol: Кэти Перри шокировала поклонников образом Урсулы
21:40 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Американская певица Кэти Перри любит эпатировать во время публичных выходов.

Не успокоилась звезда и после помолвки с голливудским красавцем Орландо Блумом.

На днях артистка приняла участие в записи нового выпуска развлекательного шоу American Idol, где она заняла одно из судейских кресел. Выпуск организаторы проекта посвятили мультфильмам Disney, поэтому на съемки 34-летняя Кэти Перри пришла в соответствующем костюме.

 
 
 
Переглянути цей допис в Instagram

Tonight there will be some poor unfortunate souls Tune in to @AmericanIdol now and VOTE!

Допис, поширений KATY PERRY (@katyperry)

Перед камерами певица предстала в образе морской ведьмы Урсулы из мультфильма "Русалочка". Кэти Перри нарядила в тематическое черное платье, которое было украшено щупальцами, как у героини Disney. Но на этом эпатажная певица не остановилась: она дополнила свой образ плотным фиолетовым гримом, голубыми тенями и красной помадой. Украшения в виде ракушек завершили ее жуткий образ.

Каменских вышла на уровень Леди Гаги и Агилеры

Такой эпатажный look привлек внимание всех участников съемок, поэтому на протяжении эфира Кэти Перри была главной звездой. Однако поклонники певицы признались в сети, что на самом деле такое платье выглядело очень устрашающе.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Кэти Перри, American Idol, Знаменитости, Стиль, Звезды, Образ, Певица, Американская певица.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Премьер-министр РФ прокомментировал выборы в Украине
02 Приметы и обряды на 22 апреля – День Евпсихия, Красная горка
03 Джамала удивила фанатов сообщением после президентских выборов
04 Зеленский назвал свою задачу №1 на посту президента
05 Результаты выборов президента Украины
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Патриарх Филарет поздравил Зеленского с победой
Патриарх Филарет поздравил Зеленского с победой
​Порошенко: Мы вернемся на Банковую после следующих выборов
​Порошенко: Мы вернемся на Банковую
Украина вернет Франции найденную картину стоимостью $1,5
Киев вернет Франции найденную картину стоимостью $1,5
American Idol: Кэти Перри шокировала поклонников образом Урсулы
American Idol: Кэти Перри шокировала поклонников образом Урсулы
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь