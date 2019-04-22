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Горячие снимки: Ким Кардашян засветила пышную грудь в соблазнительном топе

Горячие снимки: Ким Кардашян засветила пышную грудь в соблазнительном топе
23:45 Пн, 22 Апрель 2019 Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: Американская звезда реалити-шоу и бизнесвумен Ким Кардашян перед фестивалем Coachella отправилась в экзотическую поездку на остров Бали.

Через неделю после тура она опубликовала серию горячих фото, которые покорили сеть.

В воскресенье, 21 апреля, Ким Кардашян с детьми и звездными родственниками поддержала своего мужа Канье Уэста во время его грандиозного шоу. Рэпер решил добавить религии в знаменитый фестиваль Coachella и на католическую Пасху зажег песни вместе с хором. Концерт сопровождался зажигательными танцами и энергичным ритмом.

А уже вечером на телеканалах стартовала новая серия реалити-шоу "Семейство Кардашян". Для съемок Ким вместе со своими звездными родственниками отправилась на Бали. Экзотический остров настолько ошеломил американку красотой, что она создала фотографии на фоне джунглей и поделилась своими впечатлениями от путешествия.

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"В сегодняшнем выпуске "Семейство Кардашян" мы побывали на Бали, но я вернулась только на прошлой неделе. Это одно из самых красивых мест, где мне приходилось бывать. Вот некоторые фото с моего путешествия", – написала Ким Кордашян.

К посту звезда добавила пикантные фото, на которых предстала в сексапильном приталенном топе и юбке. Наряд Ким Кардашьян был с трендовым змеиным принтом и подчеркнул ее пышный бюст и стройную талию.

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Ким Кардашьян, Стиль, Образ, Звезда, Знаменитость.
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