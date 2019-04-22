Горячие снимки: Ким Кардашян засветила пышную грудь в соблазнительном топе

Через неделю после тура она опубликовала серию горячих фото, которые покорили сеть.
В воскресенье, 21 апреля, Ким Кардашян с детьми и звездными родственниками поддержала своего мужа Канье Уэста во время его грандиозного шоу. Рэпер решил добавить религии в знаменитый фестиваль Coachella и на католическую Пасху зажег песни вместе с хором. Концерт сопровождался зажигательными танцами и энергичным ритмом.
А уже вечером на телеканалах стартовала новая серия реалити-шоу "Семейство Кардашян". Для съемок Ким вместе со своими звездными родственниками отправилась на Бали. Экзотический остров настолько ошеломил американку красотой, что она создала фотографии на фоне джунглей и поделилась своими впечатлениями от путешествия.
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Tonight on KUWTK we went to Bali but I just got back last week. It is one of the most beautiful places I have ever been that I had to bring Kanye to experience the culture and feel the vibe of Bali, the most calming place on earth. here are some pics from my trip @kristennoelcrawley
"В сегодняшнем выпуске "Семейство Кардашян" мы побывали на Бали, но я вернулась только на прошлой неделе. Это одно из самых красивых мест, где мне приходилось бывать. Вот некоторые фото с моего путешествия", – написала Ким Кордашян.
К посту звезда добавила пикантные фото, на которых предстала в сексапильном приталенном топе и юбке. Наряд Ким Кардашьян был с трендовым змеиным принтом и подчеркнул ее пышный бюст и стройную талию.