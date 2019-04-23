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Копия папы: Тина Кароль показала подросшего сына

Копия папы: Тина Кароль показала подросшего сына
09:03 Сегодня Телеграф clutch.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Певица и тренер "Голосу країни" Тина Кароль во время финала проекта была в зале не одна.

Украинская певица Тина Кароль привезла сына Вениамина на финал Голоса страны (Голос країни).

В воскресенье, 21 апреля, состоялся финал проекта Голос страны (Голос країни). За победу состязались подопечная Дана Балана Оксана Муха, Потапа – Карина Арсентьева, Димы Монатика – Виктория Олейник, Тины Кароль – Андрей Хаят. Поддержать артистку прилетел ее сын Вениамин, который живет и учится в Великобритании. 

 
 
 
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Сегодня на "Голосе страны" Тину Кароль поддерживает её сын Вениамин! #тинакароль

Публикация от Тина Кароль (@tinakarol_fantina)

"Грандиозный суперфинал #Голоскраїни9! На генеральной репетиции поддерживает маму и сын Тины Кароль Веня. Будет ярко! Включай и голосуй за своего фаворита", – написано в публикации на странице Голоса в Instagram. 

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"Веня копия Евгения… Хороший мальчик", "Сморите. Веня с Потапом, а фотки Вени с Даном нет. Видимо, Веня Балана тоже на дух не переносит", "Вышка по уровню ми-ми-мишности. Маленький джентльмен. С Потапом вместе просто очарование" – комментируют поклонники.

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Тина Кароль, Знаменитости, Голос страны, Голос країни.
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