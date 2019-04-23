Иракли Макацария вышел в свет с новой девушкой

Новости шоу бизнеса: Главный герой шестого сезона украинской версии шоу Холостяк Иракли Макацария после проекта так до сих пор и не нашел свое счастье.

Грузинский продюсер и главный герой шестого сезона украинской версии шоу "Холостяк" Иракли Макацария на днях появился на публике со знаменитой женщиной.

После окончания шоу он поучаствовал в Танцях з зірками и был задействован в ряде других крупных украинских теле-проектах и всякий раз, как его замечают с новой коллегой — молодых людей обязательно сватают и даже женят. Недавно стало известно, что Иракли стал тренером девятого сезона проекта Зважені та щасливі, а вместе с ним помогать худеть смельчакам будет Марина Боржемская. Ведущей шоу стала Анита Луценко.

Так, на днях новоиспеченные коллеги Марина и Иракли вместе посетили церемонию премии Золотая Жар-птиця. Они прошлись по красной дорожке мероприятия и сделали несколько совместных фото. Снимки с церемонии появились в Instagram у Иракли 21 апреля. Подписчики грузинского шоумена стали писать, что вместе новые тренеры шоу отлично смотрятся вместе.

"Приятно наблюдать, как стремительно в Украине развиваются кинематограф и музыкальное искусство. На днях состоялось вручение двух премий — Золотая Жар-птиця и Золота Дзига! От души поздравляю победителей и всех участников! Вдохновения и достижения новых вершин — творите и создавайте дальше! А мы с удовольствиям будем наблюдать за дальнейшими работами и новыми видениями искусства", — подписал снимки Иракли.