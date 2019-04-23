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Иракли Макацария вышел в свет с новой девушкой

Иракли Макацария вышел в свет с новой девушкой
10:02 Сегодня Телеграф clutch.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Главный герой шестого сезона украинской версии шоу Холостяк Иракли Макацария после проекта так до сих пор и не нашел свое счастье.

Грузинский продюсер и главный герой шестого сезона украинской версии шоу "Холостяк" Иракли Макацария на днях появился на публике со знаменитой женщиной.

После окончания шоу он поучаствовал в Танцях з зірками и был задействован в ряде других крупных украинских теле-проектах и всякий раз, как его замечают с новой коллегой — молодых людей обязательно сватают и даже женят. Недавно стало известно, что Иракли стал тренером девятого сезона проекта Зважені та щасливі, а вместе с ним помогать худеть смельчакам будет Марина Боржемская. Ведущей шоу стала Анита Луценко. 

 
 
 
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Приятно наблюдать, как стремительно в Украине развиваются кинематограф и музыкальное искуство На днях состоялось вручение двух премий - «Золотая Жар-птица» и «Золотая Дзига»! От души поздравляю победителей и всех участиников! Вдохновения и достежения новых вершин - творите и создавайте дальше! А мы с удовольствиям будем наблюдать за дальнейшими работами и новыми видениями искусства #iraklimakatsaria #ираклимакацария #maqatsa #redcarpet #georgian

Публикация от Irakli Makatsaria (@maqatsa)

Так, на днях новоиспеченные коллеги Марина и Иракли вместе посетили церемонию премии Золотая Жар-птиця. Они прошлись по красной дорожке мероприятия и сделали несколько совместных фото. Снимки с церемонии появились в Instagram у Иракли 21 апреля. Подписчики грузинского шоумена стали писать, что вместе новые тренеры шоу отлично смотрятся вместе.

Грузинский холостяк Иракли Макацария обнажился на фото

"Приятно наблюдать, как стремительно в Украине развиваются кинематограф и музыкальное искусство. На днях состоялось вручение двух премий — Золотая Жар-птиця и Золота Дзига! От души поздравляю победителей и всех участников! Вдохновения и достижения новых вершин — творите и создавайте дальше! А мы с удовольствиям будем наблюдать за дальнейшими работами и новыми видениями искусства", — подписал снимки Иракли.

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Личная Жизнь, Знаменитости, Звезды, Холостяк, Иракли Макацария.
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