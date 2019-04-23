Принцу Луи - 1 год: Кейт Миддлтон поделилась новыми фото

В официальном Instagram Кенсингтонского дворца в честь дня рождения сына Кейт Миддлтон появились новые фото малыша.
Кейт Миддлтон родила в больнице Святой Марии в Лондоне малыша, которого назвали Луи. Уже через несколько часов после родов Миддлтон вместе с принцем Уильямом и новорожденным наследником приветствовали представителей прессы. Совсем скоро своего первенца родит и герцогиня Сассекская Меган Маркл, ну а пока весь мир замер в ожидании наследника принца Гарри, можно отпраздновать и первый день рождения принца Луи. Кенсингтонский дворец показал в своем официальном Instagram трогательные фотографии подросшего сына принца Уильяма.
В подписях к снимках написано, что герцог и герцогиня Кембриджские рады поделиться этими новыми фотографиями принца Луи накануне его первого дня рождения. Фотографии были сделаны ранее в этом месяце герцогиней в их доме в Норфолке. Снимки были опубликованы вчера до полуночи, аккурат перед днем рождения принца.
"С днем рождения, принц Луи! Герцог и герцогиня Кембриджские рады поделиться этой новой фотографией принца Луи в преддверии его первого дня рождения завтра", — написано под фото.
Отметим, что хоть члены королевской семьи и не имеют собственных страничек в социальных сетях, они регулярно делятся с публикой новыми снимками на кануне праздников или особых дат.