Пасхальные забавы в Белом доме: Мелания Трамп приняла участие в играх

Католический мир продолжает отмечать Пасху и соответственно делиться фотографиями с традиционных празднований. Так, в понедельник, 22 апреля, на фан-странице Мелании Трамп появились фото, как она и ее муж Дональд организовывали Пасхальные игры рядом с резиденцией президента.
Если на празднование Пасхи Мелания Трамп выбрала элегантный образ от люксового бренда, то на проведение традиционных игр возле Белого дома она выбрала более удобный "лук".
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#NEW President Trump and First Lady Melania Trump blowing whistles to start the White House Easter Egg Roll. Video credit to @thehill (April 22, 2019)
Она надела платье из искусственной замши от Michael Kors, которое слегка напоминало трендовый деним. Длина по колено, воротник и накладные карманы также свидетельствовали о том, что первая леди США следит за тенденциями моды.
Стоит отметить, что американка редко отдает предпочтение обуви "на низком ходу", однако для активностей на газоне рядом с Белым домом в туфлях на каблуках было бы не очень удобно. Кроме веселых игр с раскрашенными яйцами и других соревнований на первенство, первая леди США также прочитала присутствующим детям Пасхальную сказку и помогала писать письма военным.