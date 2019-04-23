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Пасхальные забавы в Белом доме: Мелания Трамп приняла участие в играх
Пасхальные забавы в Белом доме: Мелания Трамп приняла участие в играх

Пасхальные забавы в Белом доме: Мелания Трамп приняла участие в играх

Пасхальные забавы в Белом доме: Мелания Трамп приняла участие в играх
13:49 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Чтобы Мелании Трамп было комфортно проводить благотворительное мероприятие, она обула бежевые балетки от любимого Christian Louboutin.

Католический мир продолжает отмечать Пасху и соответственно делиться фотографиями с традиционных празднований. Так, в понедельник, 22 апреля, на фан-странице Мелании Трамп появились фото, как она и ее муж Дональд организовывали Пасхальные игры рядом с резиденцией президента.

Если на празднование Пасхи Мелания Трамп выбрала элегантный образ от люксового бренда, то на проведение традиционных игр возле Белого дома она выбрала более удобный "лук". 

 
 
 
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#NEW President Trump and First Lady Melania Trump blowing whistles to start the White House Easter Egg Roll. Video credit to @thehill (April 22, 2019)

Публикация от First Lady Melania Trump (@alwaysmelania)  

 
 
 
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#NEW FLOTUS reading “Oh The Wonderful Things You Will Be" by Heather Winfield Martin at today’s Easter Egg Roll. Photo credit to @stephanie.grisham (April 22, 2019)

Публикация от First Lady Melania Trump (@alwaysmelania)

Она надела платье из искусственной замши от Michael Kors, которое слегка напоминало трендовый деним. Длина по колено, воротник и накладные карманы также свидетельствовали о том, что первая леди США следит за тенденциями моды. 

Стало известно, как Мелания Трамп праздновала Пасху

Стоит отметить, что американка редко отдает предпочтение обуви "на низком ходу", однако для активностей на газоне рядом с Белым домом в туфлях на каблуках было бы не очень удобно. Кроме веселых игр с раскрашенными яйцами и других соревнований на первенство, первая леди США также прочитала присутствующим детям Пасхальную сказку и помогала писать письма военным.

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Все по теме:

Знаменитости, Белый дом, Дональд Трамп, Пасха, Мелания Трамп, Пасха 2019, Пасхальные забавы.
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