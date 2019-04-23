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Кайли Дженнер очаровала всех новым трендом причесок

Кайли Дженнер очаровала всех новым трендом причесок
14:18 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Новые снимки Кайли опубликовала на своей странице в Instagram.

Американская модель, которую признали самой молодой миллиардершей в мире, Кайли Дженнер в очередной раз продемонстрировала стильный образ, который впоследствии будут пытаться повторить миллионы поклонников девушки.

На фестивале Coachella в Калифорнии Дженнер заметили на выступлении рэпера Канье Уэста, который представил новую композицию Water в формате пасхальной службы. 

 
 
 
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Публикация от Kylie (@kyliejenner)

Для выхода молодая мамочка и самая молодая миллиардерша надела длинное платье молочного цвета, которое подчеркнуло пышную фигуру звезды. Интересным акцентом в образе Кайли стала ее длинная коса с вплетенными украшениями – перламутровыми дисками и крестами. 

 
 
 
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tell me a secret bae #sundayservice

Публикация от Kylie (@kyliejenner)

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"Благословенная Пасха", – подписала снимок Дженнер.

Кроме того, Кайли растрогала армию поклонников нежными снимками со своим возлюбленным рэпером Трэвисом Скоттом, с которым она воспитывает годовалую дочь Сторми.

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Прически, Знаменитости, Тренды, Кайли Дженнер, Новые прически.
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