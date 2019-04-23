Кайли Дженнер очаровала всех новым трендом причесок

Новости шоу бизнеса: Новые снимки Кайли опубликовала на своей странице в Instagram.

Американская модель, которую признали самой молодой миллиардершей в мире, Кайли Дженнер в очередной раз продемонстрировала стильный образ, который впоследствии будут пытаться повторить миллионы поклонников девушки.

На фестивале Coachella в Калифорнии Дженнер заметили на выступлении рэпера Канье Уэста, который представил новую композицию Water в формате пасхальной службы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kylie (@kyliejenner) 21 Апр 2019 в 5:49 PDT

Для выхода молодая мамочка и самая молодая миллиардерша надела длинное платье молочного цвета, которое подчеркнуло пышную фигуру звезды. Интересным акцентом в образе Кайли стала ее длинная коса с вплетенными украшениями – перламутровыми дисками и крестами.

Посмотреть эту публикацию в Instagram tell me a secret bae #sundayservice Публикация от Kylie (@kyliejenner) 21 Апр 2019 в 6:29 PDT

"Благословенная Пасха", – подписала снимок Дженнер.

Кроме того, Кайли растрогала армию поклонников нежными снимками со своим возлюбленным рэпером Трэвисом Скоттом, с которым она воспитывает годовалую дочь Сторми.