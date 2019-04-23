Скачать
Вторник, 23.04.2019
Более 354 тыс выпускников украинских школ готовятся к ВНО 2019
Более 354 тыс выпускников украинских школ готовятся к ВНО 2019
Волкер поддерживает прямой диалог Зеленского и Путина
Волкер поддерживает прямой диалог Зеленского и Путина
Супряга принес победу Динамо над Шахтером U-21
Супряга принес победу Динамо над Шахтером U-21
Пасхальные забавы в Белом доме: Мелания Трамп приняла участие в играх
Пасхальные забавы в Белом доме: Мелания Трамп приняла участие в играх

"Верю в мир": Мирослава Ульянина вышла на связь после терактов на Шри-Ланке

"Верю в мир": Мирослава Ульянина вышла на связь после терактов на Шри-Ланке
16:45 Сегодня Телеграф clutch.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Ведущая шоу "Зважені та щасливі" Мирослава Ульянина была на Шри-Ланке, когда случились теракты.

В воскресенье, 21 апреля, на Шри-Ланке практически одновременно в нескольких точках прогремел взрыв. Они произошли в трех популярных отелях и одной католической церкви в Коломбо – столице страны. Кроме того, взрывы прогремели в двух церквях в других городах Шри-Ланки. На данный момент, известно о более чем 300 погибших, однако их число продолжает расти.

Сегодня, спустя два дня после жуткой трагедии Мирослава Ульянина, экс-ведущая шоу Зважені та щасливі вышла на связь и написала большой пост в своем Facebook. Она сообщила, что сразу после теракта в стране ограничили доступ к социальным сетям, а потому она не могла описать, что с ней происходило во время взрывов.

 
 
 
Переглянути цей допис в Instagram

Теракт на Шрі-Ланці. Щиро дякую усім, хто переживав за мене і підписав мені стурбовані повідомлення після інформації про вибухи в Коломбо. І прошу вибачення, що вам довелося ще більше переживати, коли я не відповідала. З неділі на острові обмежили доступ до соцмереж, або запобігти поширенню неправдивої інформації. Закритий доступ до Instagram та Facebook, Viber. З перебоями працюють Skype & WhatsApp. Мені лише зараз, вранці вівторка, вдалося на кілька хвилин зайти в мережу через VPN доступ. На щастя, я хоч і не так далеко від Коломбо, але в абсолютній безпеці. Учора завершила перебування в одному аюрведичному центрі (Plantation Villa)- і поглиблюю свій аюрведичний досвід в іншому (Ayurveda Shunyata Villa). Тут спокій, тиша, турботливі масажисти, аромати сандалу, бігають ручні білки і шумить бурхдивий океан прямо біля вілли. Це допомагає відволікатися від думок про трагедію за кілька кілометрів. У неділю, коли християни Шрі-Ланки святкували Великдень, близько 08:45 ранку за місцевим часом стався перший вибух. За ним - ще 5. Три - під час великодніх служб в католицьких церквах в Коломбо. Ще три - у величезних готелях. Згодом у нелілю було ще два вибухи, увечері поліція знайшла і знешкодила саморобний вибуховий пристрій поблизу аеропорту. . Учора, в понеділок, стався ще один (дев'ятий) вибух. . Кількість жертв - майже 300 людей, близько 500 отримали поранення. в основному, це громадяни Шрі-Ланки. . Я глибоко шокована кривавими подіями, і жодних слів не вистачить, аби висловити співчуття родинам постраждалих. Бажаю швидкого одужання потерпілим і вірю в мир.

Допис, поширений Мирослава Ульяніна (@myroslava_ulianina)

В Днепре появился мурал, посвященный жертвам терактов на Шри-Ланке (Видео)

"Теракт на Шри-Ланке. Спасибо всем, кто переживал за меня и подписал мне обеспокоены сообщение после информации о взрывах в Коломбо. И прошу прощения, что вам пришлось еще больше переживать, когда я не отвечала. С воскресенья на острове ограничили доступ к соцсетям, или предотвратить распространение ложной информации. Закрыт доступ к Instagram и Facebook, Viber. С перебоями работают Skype & WhatsApp. Мне только сейчас, утром вторника, удалось на несколько минут зайти в сеть через VPN доступ. К счастью, я хоть и не так далеко от Коломбо, но в абсолютной безопасности. Вчера завершила пребывание в одном Аюрведическом центре - и углубляю свой аюрведический опыт в другом. Здесь покой, тишина, заботливые массажисты, ароматы сандала, бегают ручные белки и шумит бурный океан прямо у виллы. Это помогает отвлекаться от мыслей о трагедии за несколько километров. В воскресенье, когда христиане Шри-Ланки праздновали Пасху, около 8:45 утра по местному времени произошел первый взрыв. За ним - еще 5. Три - во время пасхальных служб в католических церквях в Коломбо. Еще три - в огромных отелях. Впоследствии в воскресенье было еще два взрыва, вечером полиция нашла и обезвредила самодельное взрывное устройство вблизи аэропорта. Вчера, в понедельник, произошел еще один (девятый) взрыв. Число жертв - почти 300 человек, около 500 получили ранения. в основном, это граждане Шри-Ланки. Я глубоко шокирована кровавыми событиями, и никаких слов не хватит, чтобы выразить соболезнования семьям пострадавших. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим и верю в мир", - написала Мирослава.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Теракт, Шри-Ланка, Телеведущая, Зважені та щасливі, Украинская телеведущая, Мирослава Ульянина, Серия терактов на Шри-Ланке.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Оригинальное поздравление Зеленского от Елены Кравец
02 Гороскоп на сегодня, 23 апреля 2019: все знаки Зодиака
03 Приметы и обряды на 23 апреля – День Солнцезахода
04 Украинцев ждут длинные выходные
05 Недолго страдала: Марина Боржемская вышла в свет с новым мужчиной
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
ЦИК обработали почти 100% бюллетеней: Зеленский опередил Порошенко в три раза
Результаты выборов: Зеленский опередил Порошенко в три раза
ГБР проводит обыск в НАБУ
ГБР проводит обыск в НАБУ
Тепло до +24°: синоптики рассказали, какой будет Страстная неделя
Синоптики рассказали, какой будет Страстная неделя
Какая стоимость продуктов по состоянию 23 апреля 2019 года
Какая стоимость продуктов по состоянию 23 апреля 2019 года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь