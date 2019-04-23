"Верю в мир": Мирослава Ульянина вышла на связь после терактов на Шри-Ланке

Новости шоу бизнеса: Ведущая шоу "Зважені та щасливі" Мирослава Ульянина была на Шри-Ланке, когда случились теракты.

В воскресенье, 21 апреля, на Шри-Ланке практически одновременно в нескольких точках прогремел взрыв. Они произошли в трех популярных отелях и одной католической церкви в Коломбо – столице страны. Кроме того, взрывы прогремели в двух церквях в других городах Шри-Ланки. На данный момент, известно о более чем 300 погибших, однако их число продолжает расти.

Сегодня, спустя два дня после жуткой трагедии Мирослава Ульянина, экс-ведущая шоу Зважені та щасливі вышла на связь и написала большой пост в своем Facebook. Она сообщила, что сразу после теракта в стране ограничили доступ к социальным сетям, а потому она не могла описать, что с ней происходило во время взрывов.

"Теракт на Шри-Ланке. Спасибо всем, кто переживал за меня и подписал мне обеспокоены сообщение после информации о взрывах в Коломбо. И прошу прощения, что вам пришлось еще больше переживать, когда я не отвечала. С воскресенья на острове ограничили доступ к соцсетям, или предотвратить распространение ложной информации. Закрыт доступ к Instagram и Facebook, Viber. С перебоями работают Skype & WhatsApp. Мне только сейчас, утром вторника, удалось на несколько минут зайти в сеть через VPN доступ. К счастью, я хоть и не так далеко от Коломбо, но в абсолютной безопасности. Вчера завершила пребывание в одном Аюрведическом центре - и углубляю свой аюрведический опыт в другом. Здесь покой, тишина, заботливые массажисты, ароматы сандала, бегают ручные белки и шумит бурный океан прямо у виллы. Это помогает отвлекаться от мыслей о трагедии за несколько километров. В воскресенье, когда христиане Шри-Ланки праздновали Пасху, около 8:45 утра по местному времени произошел первый взрыв. За ним - еще 5. Три - во время пасхальных служб в католических церквях в Коломбо. Еще три - в огромных отелях. Впоследствии в воскресенье было еще два взрыва, вечером полиция нашла и обезвредила самодельное взрывное устройство вблизи аэропорта. Вчера, в понедельник, произошел еще один (девятый) взрыв. Число жертв - почти 300 человек, около 500 получили ранения. в основном, это граждане Шри-Ланки. Я глубоко шокирована кровавыми событиями, и никаких слов не хватит, чтобы выразить соболезнования семьям пострадавших. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим и верю в мир", - написала Мирослава.