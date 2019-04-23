"И это у тебя есть ребенок?": Еве Лонгории удалось похудеть после родов

Новости шоу бизнеса: Звезда популярного сериала "Отчаянные домохозяйки" Ева Лонгория родила своего первенца, мальчика Сантьяго, 19 июня 2018 года.

В течение последнего года Ева тщательно следила за своим питанием и не пренебрегала тренировками в спортзале, поэтому сейчас может похвастаться отличной фигурой.

На своей странице в Instagram Ева опубликовала фото в ярко-малиновом бикини и показала поклонникам, как выглядит ее фигура после родов.

Переглянути цей допис в Instagram Ohmmmm or Ommmmm depending who you are Допис, поширений Eva Longoria Baston (@evalongoria) 22 Кві 2019 р. о 10:56 PDT

Фанаты звезды "Отчаянных домохозяек" поражены результатом усиленных тренировок актрисы. В комментариях американская модель Алекс Менесес переспросила Еву, действительно ли она недавно рожала.

Также на снимок отреагировали звездные подруги Лонгории Виктория Бекхэм и Серена Уильямс.

"Ты выглядишь очень хорошо, целую!" – подписала фотографию британская дизайнер Бекхэм, которая уже на протяжении долгого времени дружит с Евой.