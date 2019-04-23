"Я была здесь задолго до всех остальных": сестра Бритни Спирс резко отреагировала на обсуждение психического здоровья звезды

Эта новость облетела весь мир и приобрела большой резонанс в СМИ. Живое обсуждение решила нарушить сестра Бритни – Джейми Линн Спирс.
В сети она опубликовала гневный пост, в котором пыталась защитить популярную певицу. Таким образом Джейми Линн Спирс публично отреагировала на спекуляции относительно психического здоровья Бритни и слухи, которые появляются на фоне ее лечения.
К эмоциональному комментарию родственница поп-вокалистки добавила ролик, снятый в 2007 году. Тогда Джейми Линн сопровождала старшую сестру и пыталась оградить ее от давления папарацци и журналистов.
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10 years ago, who was there?? I have been here long before anyone else, and I’ll be here long after. I love my sister with everything I have. So, anyone or anything that speaks to the contrary can GTFOH with all the comments about what you don’t understand.Do not come for me or the ones I love anymore. You can move the “blank” outta here with all that, just like this other lady who was running her mouth.
"Кто был там 10 лет назад? Я была здесь задолго до всех остальных. И я буду здесь еще долго после. Я люблю свою сестру всем сердцем. Все, кто говорит об обратном, могут идти к черту со всеми комментариями о том, чего вы не понимаете. Не приходят больше ни ко мне, ни к тем, кого я люблю", – заявила Джейми Линн.
В начале апреля 37-летняя Бритни Спирс обратилась к медикам психиатрической больницы "Рехаб" за помощью. Артистка переживала сильный стресс из-за ухудшения состояния здоровья ее отца и сложных операций. Эмоциональное переживание звезда не могла самостоятельно преодолеть, потому обратилась к медикам и начала курс лечения.
После этого в СМИ появилось несколько резонансных новостей. В частности, мама Бритни Спирс заявила, что ее дочь удерживают в клинике насильно. Впоследствии инсайдеры рассказали, что Бритни Спирс планирует завершить вокальную карьеру и больше не выйдет на сцену. Такие заявления всколыхнули сеть, а фанаты засыпали страницы фан-групп встревоженными комментариями.
На днях звезда впервые за несколько недель покинула госпиталь. В сопровождении своего бойфренда Сэма Асгари она прошла к автомобилю и уехала в свое имение в Лос-Анджелесе. По информации западных СМИ, врачи временно отпустили Бритни Спирс, чтобы она смогла с семьей отпраздновать Пасху.