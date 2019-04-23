"Я была здесь задолго до всех остальных": сестра Бритни Спирс резко отреагировала на обсуждение психического здоровья звезды

Новости шоу бизнеса: Поп-дива Бритни Спирс в очередной раз переживает эмоциональный стресс и проходит курс реабилитации в психбольнице.

Эта новость облетела весь мир и приобрела большой резонанс в СМИ. Живое обсуждение решила нарушить сестра Бритни – Джейми Линн Спирс.

В сети она опубликовала гневный пост, в котором пыталась защитить популярную певицу. Таким образом Джейми Линн Спирс публично отреагировала на спекуляции относительно психического здоровья Бритни и слухи, которые появляются на фоне ее лечения.

К эмоциональному комментарию родственница поп-вокалистки добавила ролик, снятый в 2007 году. Тогда Джейми Линн сопровождала старшую сестру и пыталась оградить ее от давления папарацци и журналистов.

"Кто был там 10 лет назад? Я была здесь задолго до всех остальных. И я буду здесь еще долго после. Я люблю свою сестру всем сердцем. Все, кто говорит об обратном, могут идти к черту со всеми комментариями о том, чего вы не понимаете. Не приходят больше ни ко мне, ни к тем, кого я люблю", – заявила Джейми Линн.

В начале апреля 37-летняя Бритни Спирс обратилась к медикам психиатрической больницы "Рехаб" за помощью. Артистка переживала сильный стресс из-за ухудшения состояния здоровья ее отца и сложных операций. Эмоциональное переживание звезда не могла самостоятельно преодолеть, потому обратилась к медикам и начала курс лечения.

После этого в СМИ появилось несколько резонансных новостей. В частности, мама Бритни Спирс заявила, что ее дочь удерживают в клинике насильно. Впоследствии инсайдеры рассказали, что Бритни Спирс планирует завершить вокальную карьеру и больше не выйдет на сцену. Такие заявления всколыхнули сеть, а фанаты засыпали страницы фан-групп встревоженными комментариями.

На днях звезда впервые за несколько недель покинула госпиталь. В сопровождении своего бойфренда Сэма Асгари она прошла к автомобилю и уехала в свое имение в Лос-Анджелесе. По информации западных СМИ, врачи временно отпустили Бритни Спирс, чтобы она смогла с семьей отпраздновать Пасху.