Бывшая жена Николаса Кейджа требует компенсации от актера

Новости шоу бизнеса: На днях 55-летний голливудский актер Николас Кейдж ошеломил мир рекордно быстрым разводом.

25 марта актер женился на 23-летней визажистке Эрике Койке, с которой брак продлился всего 4 дня. Однако девушка заявила, что официально согласится на развод со знаменитостью тогда, когда Кейдж выплатит ей отступные.

Пока неизвестно, какую сумму требует визажистка. Эрика также заявила, что из-за такого поступка актера пострадала ее репутация, ведь ради него она пожертвовала своей карьерой. Об этом сообщает издание TMZ.

Кроме того, Койке требует у звезды, чтобы тот оплатил ее судебные издержки. Добавим, что в день бракосочетания, по словам очевидцев, актер был пьян. Тогда Николас кричал на весь зал, что бывший бойфренд Эрики – наркодилер, поэтому она с легкостью отнимет у него все состояние после свадьбы. Но девушка была смущена от таких заявлений и даже пробовала успокоить Кейджа. Она говорила ему: "Я не прошу тебя жениться", – рассказал очевидец.