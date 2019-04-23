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Бывшая жена Николаса Кейджа требует компенсации от актера
Бывшая жена Николаса Кейджа требует компенсации от актера

Бывшая жена Николаса Кейджа требует компенсации от актера

Бывшая жена Николаса Кейджа требует компенсации от актера
21:50 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости шоу бизнеса: На днях 55-летний голливудский актер Николас Кейдж ошеломил мир рекордно быстрым разводом.

25 марта актер женился на 23-летней визажистке Эрике Койке, с которой брак продлился всего 4 дня. Однако девушка заявила, что официально согласится на развод со знаменитостью тогда, когда Кейдж выплатит ей отступные.

Пока неизвестно, какую сумму требует визажистка. Эрика также заявила, что из-за такого поступка актера пострадала ее репутация, ведь ради него она пожертвовала своей карьерой. Об этом сообщает издание TMZ.

 
 
 
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Nicolas Cage has filed for an annulment from new wife Erika Koike just days after tying the knot. Head to the LINK IN BIO for the full scoop. #NicolasCage #ErikaKoike Photo: Backgrid

Допис, поширений Just Jared (@justjared)

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Кроме того, Койке требует у звезды, чтобы тот оплатил ее судебные издержки. Добавим, что в день бракосочетания, по словам очевидцев, актер был пьян. Тогда Николас кричал на весь зал, что бывший бойфренд Эрики – наркодилер, поэтому она с легкостью отнимет у него все состояние после свадьбы. Но девушка была смущена от таких заявлений и даже пробовала успокоить Кейджа. Она говорила ему: "Я не прошу тебя жениться", – рассказал очевидец.

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Скандал, Развод, Актер, Николас Кейдж, Звездные разводы, Голливудский актер.
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