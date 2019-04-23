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"Все только начинается": Потап показал, как поменялась его подопечная

"Все только начинается": Потап показал, как поменялась его подопечная
22:29 Сегодня Телеграф clutch.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Знаменитый продюсер Алексей Потапенко поздравил с днем рождения Надю Дорофееву.

В воскресенье, 21 апреля, известная украинская певица, солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева отпраздновала свой день рождения. Артистке исполнилось 29 лет. Ее успели поздравить многие звезды украинского шоу-бизнеса. Не остался в стороне и продюсер звезды Потап (настоящее имя Алексей Потапенко - прим. ред.).

"Все только Начинается!!! С Днём Рождения!" - написал рэпер в социальной сети Instagram.

 
 
 
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Все только Начинается!!!с Днём Рождения @nadyadorofeeva

Допис, поширений Oleksii Potapenko (@realpotap)

Кроме того, Потап опубликовал старое фото певицы, чтобы показать, как изменилась и выросла его подопечная. Разница оказалась колоссальная. Ведь в начале своей карьеры Дорофеева была рыжей и почти не носила макияжа. Лишь слегка подводила глаза черным карандашом.

"Какая прелесть": Надя Дорофеева восхитила весенним образом

Единственное, что осталось неизменным в Наде, так это ее звонкий и красивый голос, а также любовь к странным нарядам. Впрочем, именно благодаря своему неповторимому стилю, она и стала такой популярной среди молодежи.

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Знаменитости, День рождения, Потап, Певец, Надя Дорофеева, Украинский певец, Алексей Потапенко.
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