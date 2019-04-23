"Все только начинается": Потап показал, как поменялась его подопечная

Новости шоу бизнеса: Знаменитый продюсер Алексей Потапенко поздравил с днем рождения Надю Дорофееву.

В воскресенье, 21 апреля, известная украинская певица, солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева отпраздновала свой день рождения. Артистке исполнилось 29 лет. Ее успели поздравить многие звезды украинского шоу-бизнеса. Не остался в стороне и продюсер звезды Потап (настоящее имя Алексей Потапенко - прим. ред.).

"Все только Начинается!!! С Днём Рождения!" - написал рэпер в социальной сети Instagram.

Переглянути цей допис в Instagram Все только Начинается!!!с Днём Рождения @nadyadorofeeva Допис, поширений Oleksii Potapenko (@realpotap) 20 Кві 2019 р. о 9:54 PDT

Кроме того, Потап опубликовал старое фото певицы, чтобы показать, как изменилась и выросла его подопечная. Разница оказалась колоссальная. Ведь в начале своей карьеры Дорофеева была рыжей и почти не носила макияжа. Лишь слегка подводила глаза черным карандашом.

Единственное, что осталось неизменным в Наде, так это ее звонкий и красивый голос, а также любовь к странным нарядам. Впрочем, именно благодаря своему неповторимому стилю, она и стала такой популярной среди молодежи.