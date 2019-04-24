Бритни Спирс обратилась к поклонникам в видеообращении

Американская певица Бритин Спирс, которая проходит курс лечения в психиатрической клинике, впервые за месяц обратилась к поклонникам.
По словам 37-летней Бритни Спирс, резонанс относительно ее лечения является достаточно искусственным и такое чрезмерное внимание СМИ и сторонников только препятствует ей выздороветь. При этом звезда призналась, что никогда не делала заявления о прекращении вокальной карьеры, а электронное письмо поступило к ее команде от бывшего менеджера Сэма Люфте, который и распространил фейкову новость.
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I wanted to say hi, because things that are being said have just gotten out of control!!! Wow!!! There’s rumors, death threats to my family and my team, and just so many things crazy things being said. I am trying to take a moment for myself, but everything that’s happening is just making it harder for me. Don’t believe everything you read and hear. These fake emails everywhere were crafted by Sam Lutfi years ago... I did not write them. He was pretending to be me and communicating with my team with a fake email address. My situation is unique, but I promise I’m doing what’s best at this moment You may not know this about me, but I am strong, and stand up for what I want! Your love and dedication is amazing, but what I need right now is a little bit of privacy to deal with all the hard things that life is throwing my way. If you could do that, I would be forever grateful. Love you
"Я хотела сказать вам: "Привет". Все, о чем сейчас говорят, вышло из-под контроля. Ходят слухи, что моей семье и команде поступают угрозы, и говорят совершенно безумные вещи. Я стараюсь найти время для себя, но все, что происходит, только усложняет мою жизнь. Не верьте ничему, что вы слышите и читаете. Все эти фейковые электронные письма были созданы Сэмом Люфте много лет назад. Я их не писала. Он выдавал себя за меня и общался с моей командой с фальшивого адреса электронной почты", – пояснила Бритни Спирс.
Кроме этого, поп-артистка, возвращения которой ждут тысячи поклонников, заверила, что в ближайшее время вернется на большую сцену. Однако Бритни Спирс попросила не давить на нее и дать ей приватности, чтобы до конца пройти курс лечения.
Моя ситуация уникальна. Но я обещаю, что сделаю все, что сейчас нужно. Вы можете не знать это обо мне, но я сильная и буду стоять до конца за то, чего хочу. Ваша любовь и преданность поражает, но то, что мне сейчас нужно – это немножко приватности, чтобы справиться со всеми трудностями, которые появились в моей жизни. И если вы сможете это сделать, я буду вам очень благодарна, – добавила она.
В апреле Бритни Спирс обратилась к медикам психиатрической больницы Рехаб за помощью. Причиной для этого стал эмоциональный стресс, вызванный болезнью отца певицы и его сложные операции. Бритни Спирс не могла утолить переживания, поэтому и записалась на курс лечения в психиатрической клинике.
Однако госпитализация звезды не прошла без резонансных новостей: мама Бритни Спирс заявила, что ее дочь удерживают в клинике насильно. И наибольшую огласку получила информация о том, певица планирует завершить вокальную карьеру
и больше никогда не вернется на сцену. Именно после этого сеть охватила паника, а встревоженные поклонники засыпали звезду и ее родственников десятками тысяч сообщений.