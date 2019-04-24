Бритни Спирс обратилась к поклонникам в видеообращении

Новости шоу бизнеса: В сети она опубликовала трогательное сообщение, в котором успокоила фанатов и пообещала в ближайшее время вернуться к привычной жизни.

Американская певица Бритин Спирс, которая проходит курс лечения в психиатрической клинике, впервые за месяц обратилась к поклонникам.

По словам 37-летней Бритни Спирс, резонанс относительно ее лечения является достаточно искусственным и такое чрезмерное внимание СМИ и сторонников только препятствует ей выздороветь. При этом звезда призналась, что никогда не делала заявления о прекращении вокальной карьеры, а электронное письмо поступило к ее команде от бывшего менеджера Сэма Люфте, который и распространил фейкову новость.

"Я хотела сказать вам: "Привет". Все, о чем сейчас говорят, вышло из-под контроля. Ходят слухи, что моей семье и команде поступают угрозы, и говорят совершенно безумные вещи. Я стараюсь найти время для себя, но все, что происходит, только усложняет мою жизнь. Не верьте ничему, что вы слышите и читаете. Все эти фейковые электронные письма были созданы Сэмом Люфте много лет назад. Я их не писала. Он выдавал себя за меня и общался с моей командой с фальшивого адреса электронной почты", – пояснила Бритни Спирс.

Кроме этого, поп-артистка, возвращения которой ждут тысячи поклонников, заверила, что в ближайшее время вернется на большую сцену. Однако Бритни Спирс попросила не давить на нее и дать ей приватности, чтобы до конца пройти курс лечения.

Моя ситуация уникальна. Но я обещаю, что сделаю все, что сейчас нужно. Вы можете не знать это обо мне, но я сильная и буду стоять до конца за то, чего хочу. Ваша любовь и преданность поражает, но то, что мне сейчас нужно – это немножко приватности, чтобы справиться со всеми трудностями, которые появились в моей жизни. И если вы сможете это сделать, я буду вам очень благодарна, – добавила она.

В апреле Бритни Спирс обратилась к медикам психиатрической больницы Рехаб за помощью. Причиной для этого стал эмоциональный стресс, вызванный болезнью отца певицы и его сложные операции. Бритни Спирс не могла утолить переживания, поэтому и записалась на курс лечения в психиатрической клинике.

Однако госпитализация звезды не прошла без резонансных новостей: мама Бритни Спирс заявила, что ее дочь удерживают в клинике насильно. И наибольшую огласку получила информация о том, певица планирует завершить вокальную карьеру

и больше никогда не вернется на сцену. Именно после этого сеть охватила паника, а встревоженные поклонники засыпали звезду и ее родственников десятками тысяч сообщений.