Маша Ефросинина поделилась фото с молодой мамой

Новости шоу бизнеса: Семейные снимки Ефросинина опубликовала на своей странице в Instagram.

Популярная украинская телеведущая Маша Ефросинина поразила поклонников в социальных сетях нежными фотографиями со своей мамой Людмилой.

В подписи к фото Маша ушла в детские воспоминания. Телеведущая вспомнила, как после школы для нее самым большим счастьем было приходить домой и одевать мамин махровый халат поверх школьной формы.

Затем некоторое время в халате, ходила и кривлялась перед зеркалом, представляя себя в разных ролях! Без халата все это казалось глупостью! А вот эта махровая, пахнущая мамой, вещь с какими пуговицами и перышками в карманах, была для меня ощущением того, что я дома, и я – взрослая, – объяснила знаменитость.

Фанаты телеведущей в комментариях отметили, что Маша очень похожа на свою мать Людмилу.

"Ох же эта генетика! Одно лицо с мамой", "Вы как сестренки", "Какие у вас схожие улыбки", – пишут пользователи в сети.