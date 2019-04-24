Маша Ефросинина поделилась фото с молодой мамой

Популярная украинская телеведущая Маша Ефросинина поразила поклонников в социальных сетях нежными фотографиями со своей мамой Людмилой.
В подписи к фото Маша ушла в детские воспоминания. Телеведущая вспомнила, как после школы для нее самым большим счастьем было приходить домой и одевать мамин махровый халат поверх школьной формы.
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В моей юности самым большим счастьем для меня было даже не целоваться с Колей (моей первой любовью), а приходить после школы домой, когда все ещё на работе, и... надевать мамин халат прямо поверх школьной формы. Потом какое-то время в нём ходить и кривляться перед зеркалом, представляя себя в разных ролях! Без халата всё это казалось глупостью! А вот эта махровая, пахнущая мамой вещь с какими-то пуговицами и перышками в карманах ( #мояМама имела привычку всё, что она подбирала с пола, класть в карманы), была для меня ощущением того, что я дома, и что я - взрослая ! Могла ли я себе тогда представить, насколько изменится мое представление о домашнем уюте и красоте на данном этапе жизни? Конечно, нет. Более того, я и мечтать не могла, что буду избавлять гардеробы девушек от «махрового антиквариата». На нас с мамой всё @mashsh.wear
Затем некоторое время в халате, ходила и кривлялась перед зеркалом, представляя себя в разных ролях! Без халата все это казалось глупостью! А вот эта махровая, пахнущая мамой, вещь с какими пуговицами и перышками в карманах, была для меня ощущением того, что я дома, и я – взрослая, – объяснила знаменитость.
Фанаты телеведущей в комментариях отметили, что Маша очень похожа на свою мать Людмилу.
"Ох же эта генетика! Одно лицо с мамой", "Вы как сестренки", "Какие у вас схожие улыбки", – пишут пользователи в сети.