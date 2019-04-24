Скандальную MARUV ограбили в аэропорту

Новости шоу бизнеса: Певица MARUV, которая выпустила провокационный клип на трек Siren Song, сообщила поклонникам о неприятном инциденте.

Певица отметила, что летела бизнес-классом, и показала взломанные замки на чемоданах.

Скандальную победительницу Нацотбора на Евровидение-2019 MARUV уже второй раз за последний месяц ограбили в аэропорту. Об этом певица, не подбирая выражений, рассказала у себя в Instagram Stories.

"У меня второй раз вскрывают чемодан и похищают оттуда вещи. Более того, сломали оба чемодана, с которыми я летела?", - заявила MARUV.

Певица также отметила, что летела бизнес-классом, и показала взломанные замки на чемоданах.

Как сообщалось ранее, Cкандальная Maruv опубликовала снимок из недавнего фотосета. Отмечается, что автором снимков является фотограф Олег Феникс.