Скандальную MARUV ограбили в аэропорту

Певица отметила, что летела бизнес-классом, и показала взломанные замки на чемоданах.
Скандальную победительницу Нацотбора на Евровидение-2019 MARUV уже второй раз за последний месяц ограбили в аэропорту. Об этом певица, не подбирая выражений, рассказала у себя в Instagram Stories.
"У меня второй раз вскрывают чемодан и похищают оттуда вещи. Более того, сломали оба чемодана, с которыми я летела?", - заявила MARUV.
Певица также отметила, что летела бизнес-классом, и показала взломанные замки на чемоданах.
Как сообщалось ранее, Cкандальная Maruv опубликовала снимок из недавнего фотосета. Отмечается, что автором снимков является фотограф Олег Феникс.