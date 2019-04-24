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Среда, 24.04.2019
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"Холостяк" Добрынин разделся и заставил фанаток мечтать

"Холостяк" Добрынин разделся и заставил фанаток мечтать
13:48 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: На странице Добрынина в соцсети была опубликована новая фотография, произведшая небывалый фурор.

Главный герой нового сезона Холостяка Никита Добрынин опубликовал фото с голым торсом.

Никита Добрынин стал мечтой каждой украинской женщины после того, как он стал главным холостяком страны. На его профиль в Instagram подписано более 110 тысяч поклонниц, которые с нетерпением ждут новых публикаций. И не зря! 

 
 
 
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У каждого утром есть свои ритуалы: спорт, душ, бритьё. В последнее время любимое место для последнего— @yesbarberman. Очень внимательная и улыбчивая команда там работает. Прихожу туда даже просто отдохнуть или выспаться во время королевского бритья Acqua di Parma. Лет 7 покупал только Oud этого бренда. Для лета я выбрал аромат Acqua di Parma Colonia Club в специальном корнере салона.

Публикация от Nikita Dobrynin (@nikitadobrynin)

Шок: экс-холостяк взорвал сеть пикантным снимком

"У каждого утром есть свои ритуалы: спорт, душ, бритье. В последнее время любимое место для последнего – мужской салон красоты. Очень внимательная и улыбчивая команда там работает. Прихожу туда даже просто отдохнуть или выспаться во время королевского бритья. Лет 7 покупал только продукт этого бренда. Для лета я выбрал аромат в специальном корнере салона", – написал Никита Добрынин.

"Не знаю, как там парфюм твой, но фигура волшебная", "Ну все, девочки с проекта растаяли, ха-ха-ха", "Вы очень красивый", "Какое зеркало" – комментируют фаны.

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Знаменитости, Холостяк, Никита Добрынин.
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