"Холостяк" Добрынин разделся и заставил фанаток мечтать

Новости шоу бизнеса: На странице Добрынина в соцсети была опубликована новая фотография, произведшая небывалый фурор.

Главный герой нового сезона Холостяка Никита Добрынин опубликовал фото с голым торсом.

Никита Добрынин стал мечтой каждой украинской женщины после того, как он стал главным холостяком страны. На его профиль в Instagram подписано более 110 тысяч поклонниц, которые с нетерпением ждут новых публикаций. И не зря!

"У каждого утром есть свои ритуалы: спорт, душ, бритье. В последнее время любимое место для последнего – мужской салон красоты. Очень внимательная и улыбчивая команда там работает. Прихожу туда даже просто отдохнуть или выспаться во время королевского бритья. Лет 7 покупал только продукт этого бренда. Для лета я выбрал аромат в специальном корнере салона", – написал Никита Добрынин.

"Не знаю, как там парфюм твой, но фигура волшебная", "Ну все, девочки с проекта растаяли, ха-ха-ха", "Вы очень красивый", "Какое зеркало" – комментируют фаны.