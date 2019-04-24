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Просто и стильно: Амаль Клуни на заседании Совбеза ООН

Просто и стильно: Амаль Клуни на заседании Совбеза ООН
16:36 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости шоу бизнеса: Жена голливудского актера Джорджа Клуни – не только известная модница, но еще и успешный юрист.

На днях именно Амаль стала одной из участниц планового заседания Совета Безопасности ООН, которое состоялось в Нью-Йорке.

Амаль Клуни пригласили на важное политическое событие – заседание Совбеза ООН. Там очаровательная правозащитница не только приняла участие в обсуждениях, но и выступила с речью. Как известно, юрист имеет немалую практику и длительное время сотрудничает с организацией, в частности, с 2004 года Амаль занимает должность в Международном суде ООН.

Для такого особенного и важного выступления Амаль Клуни подобрала символический наряд. Перед участниками Совбеза она предстала в черном платье с большими пуговицами. Волнистые волосы и лаконичный макияж завершили ее элегантный look.

Джордж и Амаль Клуни опровергли слухи о разводе

В своем докладе жена Джорджа Клуни подняла тему борьбы с сексуальным насилием в условиях военных действий. Для примера Амаль рассказала историю девушек, которые пострадали от террористов "Исламского государства", среди которых – лауреат Нобелевской премии Нади Мурат. На завершение довольно эмоционального выступления юрист заявила, что Совбез ООН, если не может предотвратить распространение сексуального насилия, то должен сделать приоритетной задачей наказание злоумышленников.

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Стиль, Образ, Амаль Клуни, Жена Джорджа Клуни.
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