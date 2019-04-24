Скачать
Среда, 24.04.2019
Паспорта в ОРДЛО и срыв перемирия: Геращенко подвела итоги заседания ТКГ
Паспорта в ОРДЛО и срыв перемирия: Геращенко подвела итоги заседания ТКГ
Волкер об указе Путина: Донбасс - это Украина, а его жители - украинцы
Волкер об указе Путина: Донбасс - это Украина, а его жители - украинцы
Динамо и Шахтер разошлись миром
Динамо и Шахтер разошлись миром
Дженнифер Гарнер: самая красивая женщина планеты по версии People
Дженнифер Гарнер: самая красивая женщина планеты по версии People

Кто заменит Зеленского на шоу "Лига смеха" и остальных проектах

Кто заменит Зеленского на шоу "Лига смеха" и остальных проектах
19:41 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: После победы на президентских выборах-2019 Владимир Зеленский прекратит участие в проектах, в которых был ведущим, режиссером или актером.

Телешоу "Лига смеха" теперь будет вести его коллега, участник Студии "Квартал 95" – Евгений Кошевой. Об этом сообщили в Студии "Квартал 95".

Отметим, что сейчас Евгений Кошевой является одним из тренеров, ведь одна его команда до сих пор принимает участие в шоу – "Сборная Кременчуга". И пока Евгений будет вести программу, его место тренера займет другой судья. Кто именно это будет – станет известно к четвертому этапу пятого сезона. Первые игры с новым ведущим состоятся уже 23 и 25 мая в МЦКИ ("Октябрьский дворец").

Оригинальное поздравление Зеленского от Елены Кравец 

Кто будет вести другие шоу вместо Зеленского?

  • "Вечерний квартал" будут вести участники команды "Днепр", актеры и ведущие – Игорь Ласточкин и Юрий Ткач.
  • К "Кварталу 95" присоединяется капитан команды "Стадион Дубрава" Владимир Мартынец.
  • Постановкой номеров в "Квартале" будет заниматься Александр Пикалов и Евгений Кошевой.
  • В детской версии программы "Рассмеши комика" Зеленского заменил Юрий Ткач. Кто заменит будущего президента во взрослой версии программы – пока неизвестно.
Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Телешоу, Шоу, Квартал-95, Ведущий, Владимир Зеленский, Евгений Кошевой, Лига смеха, Игорь Ласточкин, Юрий Ткач.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 УЕФА перенес рассмотрение дела Мораеса
02 Чистый четверг: что категорически нельзя делать в этот день
03 Красивые СМС поздравления с Днем рождения на 24 апреля
04 Почти лето: Синоптики обещают много солнца и тепло до +23°
05 Гороскоп на сегодня, 24 апреля 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Совбез ООН направлена жалоба на указ Путина о выдаче паспортов в ОРДЛО
Украина пожаловалась в Совбез ООН на указ Путина
Бывшему &quot;регионалу&quot; Ефремову продлили арест
Бывшему "регионалу" Ефремову продлили арест
У Зеленского сделали заявление о паспортизации жителей ОРДЛО
У Зеленского сделали заявление о паспортизации ОРДЛО
Джинсовый комбинезон - как носить: пример Дженнифер Лопес
Джинсовый комбинезон - как носить: пример Дженнифер Лопес
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь