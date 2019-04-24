Кто заменит Зеленского на шоу "Лига смеха" и остальных проектах

Новости шоу бизнеса: После победы на президентских выборах-2019 Владимир Зеленский прекратит участие в проектах, в которых был ведущим, режиссером или актером.

Телешоу "Лига смеха" теперь будет вести его коллега, участник Студии "Квартал 95" – Евгений Кошевой. Об этом сообщили в Студии "Квартал 95".

Отметим, что сейчас Евгений Кошевой является одним из тренеров, ведь одна его команда до сих пор принимает участие в шоу – "Сборная Кременчуга". И пока Евгений будет вести программу, его место тренера займет другой судья. Кто именно это будет – станет известно к четвертому этапу пятого сезона. Первые игры с новым ведущим состоятся уже 23 и 25 мая в МЦКИ ("Октябрьский дворец").

Кто будет вести другие шоу вместо Зеленского?