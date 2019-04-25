СМИ: Джонни Депп встречается с русской 20-летней танцовщицей

Новости шоу бизнеса: В феврале этого года папарацци удалось застать Джонни Деппа в объятьях юной незнакомки, чья личность до недавнего времени оставалась неизвестной.

Поклонники и таблоиды были взволнованы, поскольку девушка выглядела слишком юной, однако теперь выяснилось, что избранница актера совершеннолетняя. Более того, это русская танцовщица гоу-гоу, на которой, по слухам, Депп собирается жениться.

В начале февраля таблоиды опубликовали фотографии 55-летнего Джонни Деппа и загадочной незнакомки в отеле в Сербии. Только спустя пару месяцев изданию Daily Mail удалось узнать имя новой избранницы актера, и ею оказалась Полина Глен — танцовщица гоу-гоу, которой приблизительно 20 лет. ее уже видели рядом со звездой в 2018 году, когда Джонни приехал в Москву со своей группой The Hollywood Vampires.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @petty.wild 14 Фев 2019 в 1:28 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @petty.wild 14 Фев 2019 в 1:25 PST

Полина родом из Санкт-Петербурга, работает танцовщицей и хореографом и пару лет назад уехала в Америку, чтобы развивать карьеру. По словам анонимных источников, сейчас она живет в особняке актера на бульваре Сансет.

"Полина познакомилась с Джонни на вечеринке в Лос-Анджелесе. ее часто приглашают, она танцовщица и привлекательная девушка. Когда он подошел к ней, чтобы познакомиться, Полина не знала, кто был перед ней. Русские девушки его не знают, да и в жизни актеры выглядят иначе", — сообщил инсайдер.

Позже он добавил, что Полина очень милая, талантливая и заботливая девушка. "Я уверен, что Джонни ей помогает, но она занята собственным делом. Другие женщины разрывали его на части, поэтому ему было легко влюбиться в нее. Она настоящая. Она не охотница за деньгами. Для суперзвезды, как Джонни, это много значит".

По словам источника, сама Полина говорила, что они с Деппом собираются поехать в Россию и встретиться с ее родителями, так как актер настроен серьезно и хочет на ней жениться. К слову, Глен лишь ненамного старше дочери актера — Лили-Роуз Депп.