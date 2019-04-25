Скачать
Четверг, 25.04.2019
Рада приняла резонансный закон об украинском языке: все подробности
Рада приняла резонансный закон об украинском языке: все подробности
Депутаты одобрили проведение в Киеве сессии ПА НАТО
Депутаты одобрили проведение в Киеве сессии ПА НАТО
Назван лучший игрок 25-го тура УПЛ
Назван лучший игрок 25-го тура УПЛ
Канье Уэст решил открыть собственную церковь
Канье Уэст решил открыть собственную церковь

Юрий Горбунов поделился редким фото с подросшим сыном

Юрий Горбунов поделился редким фото с подросшим сыном
11:22 Сегодня Телеграф clutch.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Вчера, 24 апреля, Юрий Горбунов у себя в instagram опубликовал новый милый снимок с подросшим сыном Иваном.

Украинский телеведущий и шоумен Юрий Горбунов опубликовал новый милый снимок в instagram.

Украинские телеведущие Катя Осадчая и Юрий Горбунов считаются одной из самых образцовых пар украинского шоу бизнеса. Супруги воспитывают сына Ивана, которому в этом году исполнился уже год. В последнее время публика заметила, что у Кати округлился животик и есть вероятность того, что она беременна вновь. Официальных комментариев касательно своего положения телезвезда не делала. Но в Сети уже вовсю рассуждают о том, когда и кого родит Осадчая. 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Наш маленький водій!вже вчится кермувати! #landroverukraine

Публикация от Gorbunov Yuriy (@gorbunovyuriy)

На фото родитель и ребенок сидят в машине, при чем оба за рулем. Только если Горбунов-старший расположился на кресле водителя, то малыш в свою очередь разместился на самом водителе. На Иване милая шапочка с "ушками", как у мышонка. 

Чем занимается Горбунов, пока его беременная жена отдыхает: фото

"Наш маленький водій! Вже вчится кермувати!" — написал под фото Горбунов.

Подписчики шоумена принялись комментировать новую фотографию: "Зайчик маленький", "Юра, где детское сидение? Фото супер, но в Европе так нельзя", "Mi mi mi", "Порушуємо пан Юрій", "Драйвер ростет?", "Що за Великодній зайчик сидить у вас на ручках?".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Знаменитости, Сын, Юрий Горбунов, Сын Юрия Горубнова.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Чистый четверг 2019: что нужно сделать в этот день
02 Оригинальные поздравления с Днем Дочери 2019
03 Чистый четверг 2019: советы и традиции для купания
04 Сегодня День дочери 2019: история и традиции праздника
05 Волкер об указе Путина: Донбасс - это Украина, а его жители - украинцы
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
По-летнему тепло: синоптики дали прогноз погоды до самой Пасхи
По-летнему тепло: синоптики дали прогноз погоды до самой Пасхи
Во Владивостоке стартовала встреча Путина и Ким Чен Ына
Во Владивостоке стартовала встреча Путина и Ким Чен Ына
В Египте объявлено чрезвычайное положение: что произошло
В Египте объявлено чрезвычайное положение: что произошло
Мелания Трамп показывает, как носить стильные весенние наряды
Мелания Трамп показывает, как носить стильные весенние наряды
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь