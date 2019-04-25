Юрий Горбунов поделился редким фото с подросшим сыном

Украинский телеведущий и шоумен Юрий Горбунов опубликовал новый милый снимок в instagram.
Украинские телеведущие Катя Осадчая и Юрий Горбунов считаются одной из самых образцовых пар украинского шоу бизнеса. Супруги воспитывают сына Ивана, которому в этом году исполнился уже год. В последнее время публика заметила, что у Кати округлился животик и есть вероятность того, что она беременна вновь. Официальных комментариев касательно своего положения телезвезда не делала. Но в Сети уже вовсю рассуждают о том, когда и кого родит Осадчая.
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На фото родитель и ребенок сидят в машине, при чем оба за рулем. Только если Горбунов-старший расположился на кресле водителя, то малыш в свою очередь разместился на самом водителе. На Иване милая шапочка с "ушками", как у мышонка.
"Наш маленький водій! Вже вчится кермувати!" — написал под фото Горбунов.
Подписчики шоумена принялись комментировать новую фотографию: "Зайчик маленький", "Юра, где детское сидение? Фото супер, но в Европе так нельзя", "Mi mi mi", "Порушуємо пан Юрій", "Драйвер ростет?", "Що за Великодній зайчик сидить у вас на ручках?".