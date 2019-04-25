Регина Тодоренко сильно изменилась после родов

Новости шоу бизнеса: Знаменитая телепутешественница Регина Тодоренко совсем недавно впервые стала мамой.

Поклонники заметили, как состарилась экс-ведущая "Орла и Решки" Регина Тодоренко. Что повлияло на внешность звезды?

Ведущая подарила сына российскому исполнителю Владу Топалову. С появлением маленького Миши у пары прибавилось забот. Им пришлось существенно изменить свой рабочий график, чтобы иметь возможность заниматься воспитанием малыша. Очевидно, личного времени у супругов практически не осталась, так как новые звезд повергли поклонников в ужас.

Так, пока Топалов светит упитанным "семейным" животиком, Тодоренко скоропостижно стареет. Об этом свидетельствуют глубокие морщины вокруг глаз, на лбу и шее.

В комментариях Регину нещадно раскритиковали. Многим не понравились излишние кривляния звезды, которые только усугубляют картину.

"Регина, у вас язык во рту не держится? Зачем вы его высовываете все время как обезьяна?", "Истинное лицо..", "Че то ты больно быстро какая-то старая стала", "Нифигасе как на фото плющит!!", "Зачем ты это виставила?????", "Отвратительное фото… вам не 15 лет! Отписываюсь", "Да уж, после рождения ребенка Регина уже не та", "Ужас, совсем не прикольно", "И так страшная… куда ж еще кривляться( не нужно портить себя, тем более публичной женщине", — пишут в Сети.