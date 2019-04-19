Регина Тодоренко впервые показала лицо маленького сына

Новости шоу бизнеса: Всего несколько месяцев назад звезда шоу "Орел и решка" Регина Тодоренко и ее муж Влад Топалов впервые стали родителями.

Украинская телеведущая Регина Тодоренко показала, как выглядит ее новорожденный сын Михаил.

5 декабря 2018 года украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко впервые стала мамой. В одном из московских роддомов она родила своему мужу Владу Топалову сына. Малыша назвали Михаилом, а звездные родители называют его по-современному – Майкл.

На протяжении долгого времени после родов семейка не выходила на связь. Это заставило многих поклонников нервничать и переживать о состоянии артистки и малыша. Однако в последнее время Тодоренко постепенно начинает рассказывать о том, что происходит у нее в жизни сейчас. Недавно телеведущая даже показала лицо Михаила, но сделала это ненамеренно.

"Регина Тодоренко засветила лицо Майкла в сторис. Почти мгновенно удалила. Но наши подписчики успели это заснять", – написано в сообщении Telegram-канала Только никому, а также была опубликована первая фотография.

Как сообщалось ранее, Регина Тодоренко сейчас центре внимания. Она умеет удивлять: то беременность, то быстрое похудение на 18 кг. Теперь телеведущая рассказала, когда шумно отпразнует свадьбу со своим мужем - Владом Тапаловым.