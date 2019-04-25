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Новый талант популярного психолога: Наталья Холоденко играет на бандуре (Видео)

Новый талант популярного психолога: Наталья Холоденко играет на бандуре (Видео)
17:19 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

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Телеведущая развлекательной программы "Без паники" ведет активную социальную жизнь и не забывает радовать поклонников своими психологическими советами, а также рекомендациями по правильному питанию. Кроме этого, Наталья очень часто выкладывает видео с физическими упражнениями, которые помогают телеведущей держать себя в превосходной форме.

Совсем недавно Наталья открыла украинцам новый талант. На своей официальной странице в Instagram Наталья Холоденко опубликовала видео, на котором она играет на украинском народном музыкальном инструменте - бандуре. Заметим, что Холоденко не дилетант в этом деле, так как игра на бандуре звучит очень мелодично.

 
 
 
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Мій тато відправив мене до музичної школи (до класу гри на бандурі) ще за часів СРСР. Це було немодно. Я говорила знайомим, що навчаюся грати на фортепіано, хоча насправді ніколи на ньому не грала. ⠀ Ніхто тоді не міг уявити, що колись буде інше ставлення до національного інструменту. ⠀ Потім я обрала професію психолога, і це теж викликало здивування. Знайомлячись з новими людьми, я до останнього курсу казала, що навчаюся на біологічному факультеті. ⠀ Часи змінюються, а ми або обираємо те, що нам близьке, або ні. ⠀ Не бійтеся змін, майбутнього, не думайте про те, як погано може бути. Надихайтесь тим, що надихає! ⠀ Можливо, ваш дивакуватий вибір зробить вас найщасливішим.

Публикация от Наталья Холоденко (@kholodenkon)

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Подписчики не оставили данный пост без комментариев. "Какая же ты красивая, талантливая, сильная духом женщина! Восхищаюсь", "Наталю,як вам пасує цей інструмент! Ви така ніжна і зворушлива під час виконання!", "Чудово!!!! Прекрасне виконання!" - положительно отозвались фанаты известного психолога и талантливой телеведущей.

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Все по теме:

Украинская телеведущая, Наталья Холоденко, Популярный психолог, Игра на бандуре, Видео с Instagram.
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