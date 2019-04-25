Новый талант популярного психолога: Наталья Холоденко играет на бандуре (Видео)

Новости шоу бизнеса: Известная телеведущая не перестает удивлять.

Телеведущая развлекательной программы "Без паники" ведет активную социальную жизнь и не забывает радовать поклонников своими психологическими советами, а также рекомендациями по правильному питанию. Кроме этого, Наталья очень часто выкладывает видео с физическими упражнениями, которые помогают телеведущей держать себя в превосходной форме.

Совсем недавно Наталья открыла украинцам новый талант. На своей официальной странице в Instagram Наталья Холоденко опубликовала видео, на котором она играет на украинском народном музыкальном инструменте - бандуре. Заметим, что Холоденко не дилетант в этом деле, так как игра на бандуре звучит очень мелодично.

Подписчики не оставили данный пост без комментариев. "Какая же ты красивая, талантливая, сильная духом женщина! Восхищаюсь", "Наталю,як вам пасує цей інструмент! Ви така ніжна і зворушлива під час виконання!", "Чудово!!!! Прекрасне виконання!" - положительно отозвались фанаты известного психолога и талантливой телеведущей.