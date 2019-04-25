TARABAROVA рассказала как сохранить фигуру после родов

Новости шоу бизнеса: Семь месяцев назад Светлана Тарабарова родила первенца, а уже сейчас может похвастаться идеальным стройным телом.

Ничто так не украшает и не совершенствует женщину, как материнство! Мамы успевают все. Поэтому неудивительно, что многим представительницам слабого пола удается быстро вернуть дородовые формы. Одной из таких счастливец является певица TARABAROVA.

Артистка недолго "сидела" в декрете и сразу принялась за работу. По словам исполнительницы, стройное тело - это результат ее профессиональной деятельности. Желаемую фигуру она получила благодаря подготовке к съемкам клипа.

"Я готовилась к съемкам нового клипа и вот так похудела. Молодая мама всегда в движении: ей надо сменить подгузник ребенку или покормить малыша ... А вот поесть не всегда успеть можешь. Плюс в клипе я танцую, поэтому мне пришлось взять уроки хореографии. Кстати, съемки длились 27 часов, скажу честно, раньше было проще сниматься так долго",-вспомнила Светлана!

Напоминаем, украинская телеведущая Леся Никитюк ведет активную жизнь в социальных сетях.