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Среда, 24.04.2019
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Оля Полякова показала как ее девчонки развлекаются на выходных

Оля Полякова показала как ее девчонки развлекаются на выходных
15:00 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: В кадре девчонки танцевали под аккомпанемент игры на пианино старшей дочери звезды.

На днях Оля Полякова опубликовала забавное видео с дочерьми Марией и Алисой, а также крестницей Елизаветой. Мария исполняла симфонию австрийского композитора Вольфганга Амадея Моцарта.

"Мои девахи! Маша и Алиса! Лиза – моя крестница", – написала Оля Полякова в Instagram и отметила всех участниц видеоролика. 

 
 
 
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Мои девахи! @mashapolyakova @alice.polyakova @liza_sad_unicorn моя крестница

Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic)

"Боже, занимаются дурью девахи ваши!!! На огород, садить картошку!!!", "Какие большие красотульки. Вот это папа в цветник розочек попал. Видно, что садовник хорош. Вон, как розочки цветут и пахнут, а мама так вообще звездочка, которая сияет и сияет и радует нас своими хитярами, ну и, конечно же, своей красотой", "Моя любимая мелодия!!! Так красиво играет Маша!!! Молодец!" – комментируют поклонники. 

Королева эпатажа: Оля Полякова удивила новым образом

Как сообщалось ранее, На съемках популярных телешоу происходит много интересного, что не попадает в кадр. Поэтому участники съемочного процесса часто делятся интересными видео, которые не покажут по телевидению. Так, комик и актер Юрий Ткач показал, чем занимается известная певица Оля Полякова во время съемок проекта Лига смеха, где они являются членами жюри. Соответствующее видео он опубликовал на своей странице в Instagram.

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Знаменитости, Певица, Артистка, Оля Полякова, Дочери Оли Поляковой.
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