Оля Полякова показала своих дочек

Новости шоу бизнеса: Популярная украинская певица Оля Полякова мама двоих дочерей Маши и Алисы.

Украинская певица Оля Полякова опубликовала новый снимок дочерей в своем Instagram.

Первая — абсолютная копия своей звездной мамы, а вторая малышка больше похожа на своего папу. Маша в своих неполных 14 уже самостоятельно зарабатывает себе на одежду, успешно монетизировав свой микроблог в Instagram. Девочка продает рекламу и уже является лидером мысли для многих молодых пользователей. Алисе пока всего семь, но она уже радует маму и ее поклонников своими талантами — девочка поет и танцует.

Оля Полякова часто делится в Instagram снимками или видеозаписями со своими малышками. Так, вчера, 25 апреля, во Всемирный день дочери, певица опубликовала в своем профиле совместный снимок обеих своих детей. В подписи она написала, что для нее — это двойной праздник, так как дочерей у нее двое.

"А у меня сегодня двойной праздник, ведь у меня две дочери!" — порадовалась артистка.

Поклонники принялись комментировать новую публикацию Поляковой: "Ну красота! Счастье, мамуля", "Да, девчонки супер, Маша — это мама, Алиса — это папа. Счастья Вам", "Две дочери-два сердца, две лавины", "Какая крутая фотка", "Младшая вырастет сногсшибательной", "Потрясающей женщине и ее златовласкам огромного счастья", "Ой, как старшая похожа".