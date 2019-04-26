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СМИ: Кейт Бекинсейл рассталась с молодым бойфрендом

СМИ: Кейт Бекинсейл рассталась с молодым бойфрендом
09:54 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: Facebook

Новости шоу бизнеса: 45-летняя актриса и 25-летний комик решили остаться друзьями.

Совсем недавно 45-летняя Кейт Бекинсейл подтвердила свои отношения с 25-летним комиком Питом Дэвидсоном и подчеркнула, что разница в возрасте ее ничуть не беспокоит. И вот спустя три месяца после того, как о влюбленные впервые заговорили, таблоиды сообщили, что они расстались.

Анонимный источник сообщил изданию Entertainment Tonight, что Кейт и Пит приняли решение взять паузу в отношениях. "Они все еще дружат, но больше не состоят в романтических отношениях", — рассказал инсайдер. В противовес этому сообщению издание People опубликовало слова своего источника, который уверен в том, что на самом деле пара все еще вместе: "Их роман развивался слишком быстро и продолжал набирать обороты, из-за чего они решили немного притормозить. Однако они по-прежнему встречаются".

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Непонятно, какому изданию в этом случае верить, однако, судя по сообщениям, в отношениях актрисы и ее молодого возлюбленного не все так гладко. Многие поклонники звезды были уверены, что двадцатилетняя разница в возрасте плохо скажется на их отношениях, но пара не придавала этому значения. "Очевидно, что у людей сумасшедшая зацикленность на нашем возрасте, но нас это не беспокоит", — сказал в интервью Дэвидсон.

Напомним, первые слухи о романе между Кейт и Питом появились после того, как их увидели вместе на вечеринке в честь "Золотого глобуса". Какое-то время пара не комментировала свои отношения и избегала встречи с папарацци, но позже они целовалась на виду у зрителей и камер на хоккейном матче в Нью-Йорке.

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Расставание, Знаменитости, Звезды, Бойфренд, Кейт Бекинсейл.
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