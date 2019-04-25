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Все одному ребенку: Анджелина Джоли решила составить завещание

Все одному ребенку: Анджелина Джоли решила составить завещание
18:20 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости шоу бизнеса: Недавно Анджелина Джоли официально стала свободной женщиной, после чего сменила фамилию в паспорте.

Однако, как сообщает RadarOnline, затяжной процесс скандального развода не прошел бесследно - у актрисы серьезные проблемы со здоровьем. Она снова похудела и сейчас ее вес составляет 42 килограмма. В связи с этим знаменитость написала завещание.

В документ, в котором Анджелина Джоли отмечает, что наследование большей части ее имущества достанется лишь одному ребенку из шести, звезда вписала своего 17-летнего сына Мэддокса.

"В разводе Мэддокс принял сторону своей матери, и теперь она сделала его главой своей киноимперии", - отмечается в источнике.

Эту информацию подтвердила также 65-летняя Нанг Лей, член камбоджийского буддийского храма в Лонг-Бич, где актриса и ее дети были постоянными посетителями в течение последних нескольких лет.

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"Я слышала, что Мэддокс позаботится о кинокомпании Анджелины. Она хочет передать ему свой бизнес", - заявила женщина.

Если быть точным, под словом "киноимперия" подразумевается продюсерская компания Анджелины Джоли, которая называется Jolie Pas. Организации начала функционировать в 2014 году и с того времени принесла актрисе доход размером в 116 миллионов долларов.

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Анджелина Джоли, Завещание, Мэддокс, Голливудская актриса больна.
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