Все одному ребенку: Анджелина Джоли решила составить завещание

Однако, как сообщает RadarOnline, затяжной процесс скандального развода не прошел бесследно - у актрисы серьезные проблемы со здоровьем. Она снова похудела и сейчас ее вес составляет 42 килограмма. В связи с этим знаменитость написала завещание.

В документ, в котором Анджелина Джоли отмечает, что наследование большей части ее имущества достанется лишь одному ребенку из шести, звезда вписала своего 17-летнего сына Мэддокса.

"В разводе Мэддокс принял сторону своей матери, и теперь она сделала его главой своей киноимперии", - отмечается в источнике.

Эту информацию подтвердила также 65-летняя Нанг Лей, член камбоджийского буддийского храма в Лонг-Бич, где актриса и ее дети были постоянными посетителями в течение последних нескольких лет.

Other kids lose to teen who took Angelina Jolie's side against Brad Pitt, says source. https://t.co/Xywtv8J0kH

— Radar Online (@radar_online) 24 апреля 2019 г.