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Шарлиз Терон показала свои стройные ножки

Шарлиз Терон показала свои стройные ножки
11:57 Сегодня Телеграф u-news.com.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: В своем аккаунте в Instagram актриса не успела поделиться фото с премьеры.

Шарлиз Терон представляет миру свою новую работу – романтическую комедию режиссера Джонатана Ливайна "Та еще парочка".

В Америке премьера состоялась еще в начале марта. А накануне вечером, 24 апреля, работу оценили жители Парижа. На красной дорожке актриса появилась в сопровождении коллег, в том числе партнера по фильму Сета Рогена, который играет ее возлюбленного. 

 
 
 
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Публикация от celeb&more (@c_and_more)

Но главной темой для обсуждения этим вечером стала не столько картина, сколько сама Терон, а точнее – ее ноги. 43-летняя актриса для мероприятия выбрала короткое платье Dior необычного дизайна. Корсет с замысловатыми узорами и широкими плечами, шифоновые рукава-фонарики и короткая пышная юбка вызывали ассоциации то ли с кольчугой, то ли с нарядом древнеримских воинов. Тем не менее, такой фасон выгодно подчеркнул длину и стройность ног Шарлиз, а черные лаковые туфли на шпильке только способствовали этому. Из аксессуаров звезда выбрала серьги-полукольца, инкрустированные драгоценными камнями по краю, а также крупное кольцо.

Последний штрих – сияющий макияж с акцентом на глаза и идеально уложенное шоколадное каре. Образ Шарлиз многие модные порталы уже успели отметить как весьма удачный. И нужно признать – выглядела Терон невероятно свежо, молодо и стильно.

Зато выложила еще одни завораживающий look, который успела примерить по прибытии в Париж. Знаменитая красавица надела темно-синий брючный костюм и полупрозрачную блузу в мелкий белый горошек. 

Шарлиз Терон вышла на прогулку в элегантном пальто

"Когда вы надеваете такой хороший костюм, вы должны закрыть глаза", – загадочно подписала она снимок, отметив, что авторство наряда также принадлежит легендарному дому Dior.

Чем, конечно же, заслужила массу положительных отзывов от фолловеров: "Самая красивая женщина на планете", "Вы чертовски великолепны!", "Люблю тебя, королева!", "Ты словно ангел", "Такая красивая женщина, внутри тоже, думаю", "Все совершенство в одном человеке"…

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Фигура, Шарлиз Терон, Знаменитости.
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