Джамала поздравила любимого со второй годовщиной свадьбы

Новости шоу бизнеса: На своей странице в Instagram певица Джамала поделилась нежными интимными воспоминаниями из магического дня.

Украинская певица Джамала поделилась с фанатами радостным личным событием – сегодня, 26 апреля, она и ее муж Сеит-Бекир Сулейманов празднуют вторую годовщину – бумажную свадьбу. По случаю праздника победительница Евровидения-2016 показала милые снимки с празднования и посвятила любимому трогательные слова.

Знаменитость рассказала, что день свадьбы стал для нее именно таким, как она представляла, а потом добавила, что даже лучшим, чем она могла подумать.

Украинская звезда призналась, что свадебная церемония началась с исламского обряда никах в мечети и именно там они сказали друг другу заветные "да".

Я очень благодарна за то, что Бог даровал мне тебя, – трогательно написала Джамала.

Также она добавила отрывок из стихотворения Владимира Сосюры и отметила, что это из этих слов начался их праздничный вечер 26 апреля два года назад.

"Так ніхто не кохав. Через тисячі літ

лиш приходить подібне кохання.

В день такий розцвітає весна на землі

і земля убирається зрання", – прокомментировала свадебные фотографии украинская певица. А завершила нежное поздравление обращением к Богу и благодарностью своему мужу.

Люблю тебя и благодарю! Дальше – больше! Прошу у Бога, чтобы так же с любовью и верой, – завершила Джамала.