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Джамала поздравила любимого со второй годовщиной свадьбы
Джамала поздравила любимого со второй годовщиной свадьбы

Джамала поздравила любимого со второй годовщиной свадьбы

Джамала поздравила любимого со второй годовщиной свадьбы
12:27 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: На своей странице в Instagram певица Джамала поделилась нежными интимными воспоминаниями из магического дня.

Украинская певица Джамала поделилась с фанатами радостным личным событием – сегодня, 26 апреля, она и ее муж Сеит-Бекир Сулейманов празднуют вторую годовщину – бумажную свадьбу. По случаю праздника победительница Евровидения-2016 показала милые снимки с празднования и посвятила любимому трогательные слова.

Знаменитость рассказала, что день свадьбы стал для нее именно таким, как она представляла, а потом добавила, что даже лучшим, чем она могла подумать. 

 
 
 
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Цей день стався для мене так, як собі і мріяла. Ні, навіть краще! ⠀ Він розпочався з нікяху в мечеті, де ми сказали наші «так». Ми плакали, сміялися, молилися, жартували. Було дуже багато емоцій! ⠀ Я дуже вдячна за те, що Бог дарував мені тебе! ⠀ Наш святковий вечір розпочався словами з поезії: ⠀ «Так ніхто не кохав. Через тисячі літ лиш приходить подібне кохання. В день такий розцвітає весна на землі і земля убирається зрання...» ⠀ Ці рядки дуже близькі мені. ⠀ Люблю тебе і дякую! ⠀ Далі — більше! ⠀ Прошу у Бога, аби так само з коханням і вірою! Ph. @karpiy ⠀ #wedding #простодружина #річницявесілля

Публикация от Jamala (@jamalajaaa)

Украинская звезда призналась, что свадебная церемония началась с исламского обряда никах в мечети и именно там они сказали друг другу заветные "да".

Я очень благодарна за то, что Бог даровал мне тебя, – трогательно написала Джамала.

Также она добавила отрывок из стихотворения Владимира Сосюры и отметила, что это из этих слов начался их праздничный вечер 26 апреля два года назад.

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"Так ніхто не кохав. Через тисячі літ

лиш приходить подібне кохання.

В день такий розцвітає весна на землі

і земля убирається зрання", – прокомментировала свадебные фотографии украинская певица. А завершила нежное поздравление обращением к Богу и благодарностью своему мужу.

Люблю тебя и благодарю! Дальше – больше! Прошу у Бога, чтобы так же с любовью и верой, – завершила Джамала.

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Все по теме:

Знаменитости, Бумажная свадьба, День свадьбы, Годовщина свадьбы, Джамала.
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