Ольга Сумская отреагировала на закон о языке

Новости шоу бизнеса: Знаменитая актриса процитировала стихотворение Дмитрия Белоуса, который касался языка.

Актриса Ольга Сумская, за блогом которой следят более 530 тысяч пользователей сети, не обошла вниманием закон о языке. В день его принятия, 25 апреля, артистка опубликовала тематическое сообщение.

В особый для Украины день Ольга Сумская решила выразить свое отношение к закону о языке, выбрав для этого особую форму.

"Принудительная тем, кто чурается, а кто любит, тот легко учит", – говорится в стихотворении.

Но не обошлось и без хейтеров. Один из пользователей Сети вспомнил Ольге Сумской, что в обыденной жизни она часто общается на русском. На такой упрек актриса мгновенно отреагировала.

"Владею русским и говорю на нем, в чем проблема? Смысл поста в том, чтобы земляки уважали государственный язык", – заявила Ольга Сумская.