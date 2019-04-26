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Годовщина аварии в Чернобыле: Руслана провела арт-перфоманс

Годовщина аварии в Чернобыле: Руслана провела арт-перфоманс
13:50 Сегодня Телеграф clutch.ua Фото: Facebook

Новости шоу бизнеса: Вчера, 25 апреля, в канун 33-й годовщины со дня аварии на четвертом энергореакторе Чернобыльской атомной электростанции, провела арт-перфоманс.

Украинская певица Руслана устроила перформанс в память о погибших во время ликвидации последствий взрыва на реакторе.

Помимо самой певицы в постановке приняли участие ведущие украинские деятели в отрасли чистой энергии и волонтеры, которые помогали устроить шоу. Мероприятие прошло в поддержку глобальной авторской инициативы Русланы — запуска платформы RE:start.

Программа мероприятия состояла из нескольких элементов. Сперва представители эко-организаций и Руслана возложили цветы на мемориал, а затем прошел срежиссированный номер. В нем создатели отдали дань погибшим ликвидаторам и выразили намерение идти в будущее с чистой энергией с возобновляемых источников. В постановке Руслане помогали школьники волонтеры. Часть из участников шоу, одетых в черное, символизировала пострадавших от взрыва на электростанции граждан, а другая, одетых в белое, — новое поколение, готовое перейти на другую энергию.

Чернобыльская катастрофа: сегодня 33 годовщина аварии на ЧАЭС

"Стоя сейчас здесь, я осознаю, что 33 года назад, 26 апреля 1986 года, произошла ужасная энергетическая и экологическая катастрофа. Все поняли, чего стоит нам эта энергия. Мы заплатили за нее такую цену, что просто не имеем права не сделать выводов. Мы знаем, что мир должен переходить на чистую энергию, что люди хотят жить в совершенно другом будущем. Каждый человек хочет быть чистым, жить на чистой планете, дать чистое будущее своим детям. Эта акция — это своеобразный призыв и поддержка тех мировых движений, которые активно распространяют чистую энергию среди людей. И это только начало!" — рассказала Руслана со сцены.

Певица отметила, что для нее Чистая энергия — демократия. Ведь, когда люди перестанут бороться за ресурсы планеты, войны прекратятся.

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Руслана, Знаменитости, Чернобыль, Перфоманс, Авария в Чернобыле, Арт-перфоманс.
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