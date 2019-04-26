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Иванка Трамп показала, чем она занимается в свободное время
Иванка Трамп показала, чем она занимается в свободное время

Иванка Трамп показала, чем она занимается в свободное время

Иванка Трамп показала, чем она занимается в свободное время
18:34 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Американский политик и бизнесвумен Иванка Трамп рассказала, как проводит свободное время.

Американский политик и бизнесвумен Иванка Трамп осуществила немало официальных выходов от начала весны. Поэтому они решили отдохнуть от камер папарацци и провести время в спокойном месте на свежем воздухе.

У каждой знаменитости бывает момент, когда она устает от публичности и мечтает об уютном и тихом месте, где сможет уединиться или просто провести время с семьей без лишних глаз. Поэтому дочь президента США, которая также занимается политическими делами, показала поклонникам, как она проводит свободное время, когда рядом только близкие люди и телефон вместо камеры папарацци.

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Иванка Трамп поделилась с модераторами своей фан-страницы в Instagram личными фотографиями. На фото бизнесвумен оказалась в непривычном для нее повседневном образе. На ней синие джинсы, рубашка в клеточку и шлем для верховой езды. Дочь Дональда Трампа поделилась своим восторгом – она сидела верхом на коне на фоне пейзажей, которые напоминали сельскую местность.

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Все по теме:

Верховая езда, Знаменитости, Звезды, Природа, Известные люди, Лошади, Иванка Трамп, Ivanka Trump.
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