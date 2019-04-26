Скачать
Пятница, 26.04.2019
Спикер Зеленского заявляет, что роспуск Рады все еще возможен
Спикер Зеленского заявляет, что роспуск Рады все еще возможен
На Шри-Ланке опять слышны взрывы
На Шри-Ланке опять слышны взрывы
УЕФА наказал Неймара
УЕФА наказал Неймара
Иванка Трамп показала, чем она занимается в свободное время
Иванка Трамп показала, чем она занимается в свободное время

Виктория Бекхэм неожиданно встала на пуанты: курьезное видео

Виктория Бекхэм неожиданно встала на пуанты: курьезное видео
20:42 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости шоу бизнеса: Забавное видео опубликовал сын Виктории Круз Бекхэм на своей странице в Instagram.

45-летняя британская дизайнер Виктория Бекхэм, которая в 1991 году училась на хореографическом отделении колледжа Laine Theatre Arts, показала, что с годами не забыла балетные па.

Так, на коротком ролике дизайнер встала на пуанты и элегантно станцевала. Знаменитость также была одета в кожаные штаны с красным поясом и в белую oversize футболку.

 
 
 
Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений “Cruz Beckham” (@cruzbeckham)

Что интересно, раньше жена Дэвида Бекхэма пыталась передать свое давнее увлечение дочери Харпер – девочка посещала занятия балетом.

Звездный папочка: Брэдли Купер рассказал об их с Ириной Шейк дочери (Видео)

Поклонники Виктории поражены тем, какой звезда выглядит счастливой на видео. "Улыбка твоей мамы волшебная, попроси ее улыбаться чаще", "Ее улыбка очень милая", "Впервые я вижу, как ты улыбаешься", – пишут пользователи в сети.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Instagram, Виктория Бекхэм, Знаменитости, Звезды, Дизайнер, Instagram звезд, Британская дизайнер.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В ЦИК ответили на заявление Зеленского о затягивании оглашения результатов выборов
02 Совбез ООН окончен заявлением Германии и Франции
03 Погода на Пасху: синоптики пообещали жару и дожди
04 Гороскоп на сегодня, 26 апреля 2019: все знаки Зодиака
05 Ольга Сумская отреагировала на закон о языке
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Трамп: Я молодой энергичный человек
Трамп: Я молодой энергичный человек
Чернобыльская катастрофа: сегодня 33 годовщина аварии на ЧАЭС
Чернобыльская катастрофа: сегодня 33 годовщина аварии
Погода на Пасху: синоптики пообещали жару и дожди
Погода на Пасху: синоптики пообещали жару и дожди
Белый верх, черный низ: Королева Летиция продемонстрировала стильный look
Белый верх, черный низ: Королева Летиция продемонстрировала стильный look
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь