Виктория Бекхэм неожиданно встала на пуанты: курьезное видео

Новости шоу бизнеса: Забавное видео опубликовал сын Виктории Круз Бекхэм на своей странице в Instagram.

45-летняя британская дизайнер Виктория Бекхэм, которая в 1991 году училась на хореографическом отделении колледжа Laine Theatre Arts, показала, что с годами не забыла балетные па.

Так, на коротком ролике дизайнер встала на пуанты и элегантно станцевала. Знаменитость также была одета в кожаные штаны с красным поясом и в белую oversize футболку.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений “Cruz Beckham” (@cruzbeckham) 24 Кві 2019 р. о 11:53 PDT

Что интересно, раньше жена Дэвида Бекхэма пыталась передать свое давнее увлечение дочери Харпер – девочка посещала занятия балетом.

Поклонники Виктории поражены тем, какой звезда выглядит счастливой на видео. "Улыбка твоей мамы волшебная, попроси ее улыбаться чаще", "Ее улыбка очень милая", "Впервые я вижу, как ты улыбаешься", – пишут пользователи в сети.