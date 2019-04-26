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"Все обошлось": сын Ким Кардашян едва не умер из-за аллергии
"Все обошлось": сын Ким Кардашян едва не умер из-за аллергии

"Все обошлось": сын Ким Кардашян едва не умер из-за аллергии

"Все обошлось": сын Ким Кардашян едва не умер из-за аллергии
22:30 Пт, 26 Апрель 2019 Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Супруги Ким Кардашян и Канье Уэст являются одними из самых популярных в мире, а каждый их шаг попадает под прицел журналистов.

Следовательно, пара не смогла удержать в секрете экстренную госпитализацию сына Сейнта.

Как сообщает Metro, знаменитая блогер и основательница проекта "Семейство Кардашян" Крис Дженнер в недавнем интервью заявила, что ее 3-летний внук чуть не погиб. Сын Ким Кардашян поиграл на траве, после чего начал задыхаться.

Звездные родители сразу же обратились за помощью медиков. Маленького Сейнта забрали в реанимационное отделение одного из госпиталей Лос-Анджелеса. Врачи диагностировали у него сложную форму аллергии, которая вызывает отек в горле, что может привести к удушению.

"Моего маленького внука доставили в клинику в Палм-Спрингс. Мы оказались в реанимации, но все обошлось", – рассказала Крис Дженнер.

 
 
 
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Morning

Допис, поширений Kim Kardashian West (@kimkardashian)

По ее словам, инцидент произошел около недели назад. Поэтому в СМИ предположили, что 3-летний Сейнт едва не умер после пасхальной службы, которую Канье Уэст организовал в рамках фестиваля Coachella-2019.

Сама Ким не хочет вспоминать жуткую поездку в больницу. А вот ее мама добавила, что такая реакция организма на раздражители может быть у них семейной. Все потому, что раньше сын Кортни Кардашян попал в госпиталь после того, как посмаковал арахисовое масло. Мальчик тоже едва не задохнулся, а врачи вовремя оказали ему помощь.

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Это не впервые Ким Кардашян не на шутку волнуется за здоровье маленького Сейнта. В начале января 2018 года в СМИ узнали, что мальчик перенес пневмонию. Тогда ребенок несколько дней не покидал госпиталь, а его звездные родители по очереди ночевали в больнице.

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Все по теме:

Семья, Канье Уэст, Аллергия, Знаменитости, Ким Кардашьян, Звезды, Семейство Кардашян.
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