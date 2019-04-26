"Мама-подружка": Маша Ефросинина рассказала о своих секретах воспитания

Звезда поделилась с поклонниками особенностями воспитания 15-летней дочери Наны в честь Дня дочери, который отмечался 25 апреля.
Об этом Ефросинина написала на своей странице в Instagram. По ее словам, матери должны окружить свою дочь (или дочерей) любовью и стать настоящей близкой подругой.
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Сегодня День Дочери! Этот великолепный праздник нужно отметить хотя бы потому, что дочь — это и есть подарок судьбы! Навсегда! Поэтому поздравляю всех своих женщин тут у меня в подписчицах! Вы сами являетесь дочерьми, и некоторые из вас воспитывают девочек! Это ответственно, нелегко и очень важно для будущих поколений! И хочу поделиться с вами двумя основами воспитания нашей с @timur_khromaev девочки . Первое, это папина тактильность -- мы убеждены , что на подсознательном уровне фундамент отношения к мужчинам закладывается отцом и всеми формами проявления его внимания! Поэтому, дорогие папы, обнимайте своих девочек, целуйте чаще, гладьте по голове, говорите, что любите их! Второе — это мама-подружка! С тех пор, как я научилась сдерживать свои нравоучительские интонации и бесконечное навязывание своего мнения, наши отношения с дочерью стали теплее. Теперь я даю совет, только предварительно спросив её, нужен ли он ей! А вообще, дочерей просто надо чувствовать и обожать!!!! #деньдочери
Также Маша опубликовала трогательное черно-белое фото с мужем Тимуром Хромаевым и Наной.
"Хочу поделиться с вами двумя основами воспитания нашей с Тимуром Хромаевым девочки. Первое, это папина тактильность – мы убеждены, что на подсознательном уровне фундамент отношение к мужчинам закладывается отцом и всеми формами проявления его внимания! Поэтому, дорогие отцы, обнимайте своих девочек, целуйте чаще, гладьте по голове, говорите, что любите их! Второе – это мама-подружка! С тех пор, как я научилась сдерживать свои поучительные интонации и бесконечно навязывать свое мнение, наши отношения с дочерью стали теплее. Теперь я даю совет, только предварительно спросив ее, нужен ли он ей!", – пояснила телеведущая.
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Кроме того, Ефросинина показала еще одно нежное фото. В этот раз с 4-летним сыном Сашей.
"Как же иногда хочется, чтобы время остановилось", – отметила она в подписи.