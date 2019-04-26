"Мама-подружка": Маша Ефросинина рассказала о своих секретах воспитания

Новости шоу бизнеса: Популярная украинская телеведущая Маша Ефросинина является не только успешной бизнесвумен, но и счастливой мамой двоих детей.

Звезда поделилась с поклонниками особенностями воспитания 15-летней дочери Наны в честь Дня дочери, который отмечался 25 апреля.

Об этом Ефросинина написала на своей странице в Instagram. По ее словам, матери должны окружить свою дочь (или дочерей) любовью и стать настоящей близкой подругой.

Также Маша опубликовала трогательное черно-белое фото с мужем Тимуром Хромаевым и Наной.

"Хочу поделиться с вами двумя основами воспитания нашей с Тимуром Хромаевым девочки. Первое, это папина тактильность – мы убеждены, что на подсознательном уровне фундамент отношение к мужчинам закладывается отцом и всеми формами проявления его внимания! Поэтому, дорогие отцы, обнимайте своих девочек, целуйте чаще, гладьте по голове, говорите, что любите их! Второе – это мама-подружка! С тех пор, как я научилась сдерживать свои поучительные интонации и бесконечно навязывать свое мнение, наши отношения с дочерью стали теплее. Теперь я даю совет, только предварительно спросив ее, нужен ли он ей!", – пояснила телеведущая.

Переглянути цей допис в Instagram Как же иногда хочется, чтобы время остановилось ... Допис, поширений Masha Efrosinina (@mashaefrosinina) 25 Кві 2019 р. о 11:57 PDT

Кроме того, Ефросинина показала еще одно нежное фото. В этот раз с 4-летним сыном Сашей.

"Как же иногда хочется, чтобы время остановилось", – отметила она в подписи.