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"Мама-подружка": Маша Ефросинина рассказала о своих секретах воспитания

"Мама-подружка": Маша Ефросинина рассказала о своих секретах воспитания
23:09 Пт, 26 Апрель 2019 Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Популярная украинская телеведущая Маша Ефросинина является не только успешной бизнесвумен, но и счастливой мамой двоих детей.

Звезда поделилась с поклонниками особенностями воспитания 15-летней дочери Наны в честь Дня дочери, который отмечался 25 апреля.

Об этом Ефросинина написала на своей странице в Instagram. По ее словам, матери должны окружить свою дочь (или дочерей) любовью и стать настоящей близкой подругой.

 
 
 
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Сегодня День Дочери! Этот великолепный праздник нужно отметить хотя бы потому, что дочь — это и есть подарок судьбы! Навсегда! Поэтому поздравляю всех своих женщин тут у меня в подписчицах! Вы сами являетесь дочерьми, и некоторые из вас воспитывают девочек! Это ответственно, нелегко и очень важно для будущих поколений! И хочу поделиться с вами двумя основами воспитания нашей с @timur_khromaev девочки . Первое, это папина тактильность -- мы убеждены , что на подсознательном уровне фундамент отношения к мужчинам закладывается отцом и всеми формами проявления его внимания! Поэтому, дорогие папы, обнимайте своих девочек, целуйте чаще, гладьте по голове, говорите, что любите их! Второе — это мама-подружка! С тех пор, как я научилась сдерживать свои нравоучительские интонации и бесконечное навязывание своего мнения, наши отношения с дочерью стали теплее. Теперь я даю совет, только предварительно спросив её, нужен ли он ей! А вообще, дочерей просто надо чувствовать и обожать!!!! #деньдочери

Допис, поширений Masha Efrosinina (@mashaefrosinina)

Также Маша опубликовала трогательное черно-белое фото с мужем Тимуром Хромаевым и Наной.

"Хочу поделиться с вами двумя основами воспитания нашей с Тимуром Хромаевым девочки. Первое, это папина тактильность – мы убеждены, что на подсознательном уровне фундамент отношение к мужчинам закладывается отцом и всеми формами проявления его внимания! Поэтому, дорогие отцы, обнимайте своих девочек, целуйте чаще, гладьте по голове, говорите, что любите их! Второе – это мама-подружка! С тех пор, как я научилась сдерживать свои поучительные интонации и бесконечно навязывать свое мнение, наши отношения с дочерью стали теплее. Теперь я даю совет, только предварительно спросив ее, нужен ли он ей!", – пояснила телеведущая.

 
 
 
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Как же иногда хочется, чтобы время остановилось ...

Допис, поширений Masha Efrosinina (@mashaefrosinina)

Кроме того, Ефросинина показала еще одно нежное фото. В этот раз с 4-летним сыном Сашей.

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"Как же иногда хочется, чтобы время остановилось", – отметила она в подписи.

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Знаменитости, Звезды, Телеведущая, Маша Ефросинина, Украинская телеведущая.
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