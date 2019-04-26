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"Боксерка": Злата Огневич в спортивках и на каблуках

"Боксерка": Злата Огневич в спортивках и на каблуках
13:23 Сегодня Телеграф clutch.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Украинская певица Злата Огневич ведет активную жизнь в социальных сетях.

Украинская певица Злата Огневич опубликовала видео из спортзала в своем Instagram.

В своем блоге она общается с поклонниками, высказывает свое мнение касательно социальных, политических и событий из мира шоу бизнеса, показывает фото со своих концертов, делится лайфхаками и другое. Злата порой сообщает и неприятные новости. Так, к примеру, в феврале певица рассказала, что на нее напал неизвестный мужчина прямо возле подъезда ее дома. После этого случая Злата сообщила, что собирается начать посещать занятия по самообороне и решила не медлить с этим. 

 
 
 
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Готуюся до боксерської Ліги чемпіонів! @v.klichko . #златаогневич #boxing #funvideo #zlataognevich #бокс #смешноевидео

Публикация от ZLATA OGNEVICH (@zlata.ognevich)

Так, вчера, 25 апреля, Злата Огневич опубликовала видеозапись, на которой она запечатлена в обтягивающем спортивном костюме, состоящем из легинсов и топа. На видео певица демонстрирует свои навыки. Единственный вопрос возникает к обуви — почему-то тренируется артистка в туфлях на высоком каблуке. Вероятно, таким образом она моделирует ситуацию — если на нее кто-то нападает, когда она будет в подобной обуви. 

Эффектный наряд: Злата Огневич засветила стройные ноги в мини-платье

"Готуюся до боксерської Ліги чемпіонів", — написала под видео Злата.

Подписчики принялись комментировать успехи певицы: "Ого! Ну во-первых это красиво!", "Главное на каблуках", "На шпильке, это прелестно!", "Бокс на каблуках — це щось неймовірне", "На каблуках в перчатках. Мать,ну ты даеш. Милая все же такая".

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Спорт, Бокс, Знаменитости, Певица, Злата Огневич, Артистка, Занятие спортом.
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