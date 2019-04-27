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"Важно, чтобы дети мечтали без границ": Лидия Таран о проекте "Здійсни мрію"

"Важно, чтобы дети мечтали без границ": Лидия Таран о проекте "Здійсни мрію"
12:40 Сегодня Телеграф clutch.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: Ведущей события стала куратор "Здійсни мрію" телезвезда 1+1 Лидия Таран.

Накануне, 24 апреля, состоялась презентация коллекционного спецвыпуска журнала Новое время "Мрії заради життя". Ведущей события стала куратор "Здійсни мрію" телезвезда 1+1 Лидия Таран. Она рассказала, почему так важно научить детей мечтать.

"Важно, чтобы дети мечтали без границ. И уже три года подряд мы с командой "Здійсни мрію" делаем для этого очень много. Кроме исполнения желаний наших подопечных мы решили повлиять на отношение к мечтам в Украине. Мы проводим масштабную социальную информационную кампанию, арт-марафон #моядитячамрія, уроки мечтаний, тур по городам страны. Издание журнала Новое время "Мрії заради життя", поможет нам привлечь к движению мечты еще больше аудитории успешных взрослых, лидеров мнений, тех, кто генерирует идеи, открывает собственное дело. Этот выпуск — настоящее пособие для семей — как воспитать мечтателя, который не просто фантазирует, а умеет увидеть шаги, цель, знает, что и как делать, чтобы его мечта точно осуществилась», — прокомментировала телеведущая.

 
 
 
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У правій руці - спецвипуск @nv.ua Там все про наше 3 річне вже дитя @zdiysny_mriyu у лівій -наш символ мрій чи давайте говорити з дітьми про їхні мрії частіше! Тому що дитина з мрією - це крутий самодостатній і щасливий дорослий, що досягає своєї мети. А от по мені видно, що м’яких іграшок в дитинстві таки бракувало зате в мене була лялька Таня та аглі чебурашка з крокодилом Геною з баяном в руках... і я обрала баян головним інструментом в муз школі а чим в дитинстві бавились Ви? Чи можуть іграшки вплинути на нашу долю, як думаєте? пишіть в коментах-подискутуємо @bant_fashion make up artist @salgaluna

Публикация от Лідія Таран Lidiya Taran (@lidiyataran)

 Спикерами презентации стали телеведущая Сніданок з 1+1 Неля Шовкопляс, телеведущая программы ПроФутбол на телеканале 2+2 Александра Лобода, а также музыкант Дмитрий Шуров. Артист рассказал, что у него странные отношения с мечтами с детства:

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"Когда я хочу чего-то конкретного, я всегда получаю что-то другое, но как правило хорошее и прекрасное. Я думал очень много об этом и пришел к мысли, что наши мечты — это наш определенный внутренние резерв позитива, который мы просто отправляем в космос, во Вселенную, думаем о чем-то хорошем. И там уже реагирует как хочет. По крайней мере в моей биографии так происходило. Например, я хотел быть одним из лучших джазовых музыкантов Америки, а стал одним из лучших музыкантов Украины. И я этим очень горжусь. Я совершенно не планировал это. Но самое крутое, когда ты можешь помочь мечтой ребенку".

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Знаменитости, Телеведущая, Презентация, События, Лидия Таран, Дмитрий Шуров, Телезвезда, Здійсни мрію, осуществи мечту.
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