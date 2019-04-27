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Многодетный отец: участник "Океан Эльзы" в четвертый раз станет папой

Многодетный отец: участник "Океан Эльзы" в четвертый раз станет папой
10:46 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: Один из участников группы "Океан Эльзы" скоро в четвертый раз станет отцом.

Речь идет о сербском музыканте Милоше Еличе, который раскрыл тайну о будущем ребенке во время редкого выхода в свет с женой.

Коллектив "Океан Эльзы" хоть и имеет бешеную популярность как в Украине, так и за ее пределами, однако его участники ведут довольно скромную жизнь. Музыканты часто избегают публичности, а их редкие выходы получают фурор.

Так, премьеру фильма "Мстители: Финал" в Киеве посетил 37-летний клавишник Милош Елич. Музыкант пришел на кинособытие с очаровательной женой Натальей и детьми. Однако не это привлекло внимание СМИ. Жена участника "Океан Эльзы" находится на последних месяцах беременности. Перед камерами фотографов очаровательная Наталья засветила округлый живот, который подчеркнула серым платьем.

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Видео редкого выхода пара сразу же разместили поклонники группы. На странице в Instagram они не сдерживали своего восторга от новости и засыпали страницу поздравлениями.

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Отец, Океан Эльзы, Клавишник, Милош Елич, Станет отцом.
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