Многодетный отец: участник "Океан Эльзы" в четвертый раз станет папой

Новости шоу бизнеса: Один из участников группы "Океан Эльзы" скоро в четвертый раз станет отцом.

Речь идет о сербском музыканте Милоше Еличе, который раскрыл тайну о будущем ребенке во время редкого выхода в свет с женой.

Коллектив "Океан Эльзы" хоть и имеет бешеную популярность как в Украине, так и за ее пределами, однако его участники ведут довольно скромную жизнь. Музыканты часто избегают публичности, а их редкие выходы получают фурор.

Так, премьеру фильма "Мстители: Финал" в Киеве посетил 37-летний клавишник Милош Елич. Музыкант пришел на кинособытие с очаровательной женой Натальей и детьми. Однако не это привлекло внимание СМИ. Жена участника "Океан Эльзы" находится на последних месяцах беременности. Перед камерами фотографов очаровательная Наталья засветила округлый живот, который подчеркнула серым платьем.

Видео редкого выхода пара сразу же разместили поклонники группы. На странице в Instagram они не сдерживали своего восторга от новости и засыпали страницу поздравлениями.