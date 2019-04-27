Знаменитый актер Оскар Кучера станет отцом в пятый раз

О скором прибавлении в семействе сообщила его супруга Юлия Кучера.
Российский актер Оскар Кучера, известный по роли лейтенанта Кирилла Евгеньевича из сериала "Улицы разбитых фонарей", впервые за долгое время вышел в свет. На публике мужчина появился вместе с супругой Юлией, которая не скрывала округлившийся живот. Супруга звезды находится на последних месяцах беременности, поэтому в семье со дня на день ожидают пополнение.
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Ну вот и фото начали приходить с отличной тусовки #whiteparty с #ммкф , Фотограф @genavramenko как всегда хорош!) Ну и теперь официально: я собираюсь стать Папой в 5й Раз!!! Надеюсь, моя любимая @juliakuchera мне поможет! Ну и по фото вроде видно, что Юля сама носит под сердцем чудо)))
Стоит отметить, что Оскар Кучера действительно является прекрасным примером многодетного папы. Сейчас у актера четверо детей: сыновья Александр и Даниил, дочь Алисия, а также старший сын Александр от второго брака. Со всеми звезда поддерживает теплые отношения и принимает активное участие в их воспитании.