Знаменитый актер Оскар Кучера станет отцом в пятый раз

Новости шоу бизнеса: 44-летний шоумен вновь станет отцом.

О скором прибавлении в семействе сообщила его супруга Юлия Кучера.

Российский актер Оскар Кучера, известный по роли лейтенанта Кирилла Евгеньевича из сериала "Улицы разбитых фонарей", впервые за долгое время вышел в свет. На публике мужчина появился вместе с супругой Юлией, которая не скрывала округлившийся живот. Супруга звезды находится на последних месяцах беременности, поэтому в семье со дня на день ожидают пополнение.

Стоит отметить, что Оскар Кучера действительно является прекрасным примером многодетного папы. Сейчас у актера четверо детей: сыновья Александр и Даниил, дочь Алисия, а также старший сын Александр от второго брака. Со всеми звезда поддерживает теплые отношения и принимает активное участие в их воспитании.