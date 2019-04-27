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Суббота, 27.04.2019
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А сыночек то весь в папу: поклонники Джамалы в восторге от ее семейных фото

А сыночек то весь в папу: поклонники Джамалы в восторге от ее семейных фото
13:57 Сегодня Телеграф clutch.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: Недавно популярная украинская певица опубликовала снимок, который умилил поклонников.

35-летняя певица Джамала (Сусанна Джамаладинова) является мамой годовалого сыночка, которому 27 марта исполнился год. Певица достаточно часто делится снимками с ребенком, однако в этот раз Джамала порадовала поклонников семейным фото с сыном и мужем. 

Семейные фото Джамалы сделаны в черно-белых цветах, что придает еще большего очарования.

 
 
 
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Не перестаю восхищаться нашими людьми! «Делать добро просто!» - скажет вам каждый посетитель благотворительного @kurazhbazar ⠀ @gudkova_alyona и её команда уже который год создают чудесное мероприятие - приятный фестиваль выходного дня, где играет музыка, можно вкусно поесть или заняться шоппингом. И все это не уезжая далеко за город. ⠀ Очень важно, кто будет главой государства, но ещё важнее - какими будем мы! Надо всегда помогать близким. Начни с соседей, начни со своего двора, подъезда. Помни, что люди, которые рядом с тобой, очень нуждаются в помощи. ⠀ Какие бы кризисы не происходили в стране, @kurazhbazar и другие благотворительные проекты помогают детским домам, собирают деньги на медицинское оборудование и т.д. Они всегда находят силы, чтобы помочь и вдохновить других. Здорово, что в нашей стране есть такие люди! ⠀ #будьлюбым #помогатьэтокураж #человекпружина #эмиррахман

Публикация от Jamala (@jamalajaaa)

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В комментариях под публикацией подписчики отметили, что вместе семья выглядит очень гармонично, а мальчик очень похож на папу: "какой у вас сыночек красивый, весь в папу", "похоже на первый серьезный мужской разговор", "Не верится, что ваш сын уже такой взрослый. Казалось бы, совсем недавно видели вас с большим животом на Голосе", "шикарное фото, столько эмоций", "очень красивая семья, счастья вам".

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Семья, Знаменитости, Звезды, Джамала, Семейное фото, Jamala, сыночек.
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