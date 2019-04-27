А сыночек то весь в папу: поклонники Джамалы в восторге от ее семейных фото

Новости шоу бизнеса: Недавно популярная украинская певица опубликовала снимок, который умилил поклонников.

35-летняя певица Джамала (Сусанна Джамаладинова) является мамой годовалого сыночка, которому 27 марта исполнился год. Певица достаточно часто делится снимками с ребенком, однако в этот раз Джамала порадовала поклонников семейным фото с сыном и мужем.

Семейные фото Джамалы сделаны в черно-белых цветах, что придает еще большего очарования.

В комментариях под публикацией подписчики отметили, что вместе семья выглядит очень гармонично, а мальчик очень похож на папу: "какой у вас сыночек красивый, весь в папу", "похоже на первый серьезный мужской разговор", "Не верится, что ваш сын уже такой взрослый. Казалось бы, совсем недавно видели вас с большим животом на Голосе", "шикарное фото, столько эмоций", "очень красивая семья, счастья вам".