Скачать
Суббота, 27.04.2019
Схождение Благодатного огня в Иерусалиме 2019 (онлайн-трансляция)
Схождение Благодатного огня в Иерусалиме 2019 (онлайн-трансляция)
Путин о переговорах с Зеленским: Я бы с удовольствием подискутировал
Путин о переговорах с Зеленским: Я бы с удовольствием подискутировал
Усик показал, как готовится к дебюту в хэвивейте
Усик показал, как готовится к дебюту в хэвивейте
Певица MARUV не перестает удивлять: очередная смена имиджа
Певица MARUV не перестает удивлять: очередная смена имиджа

Королеве все к лицу: необычный для Елизаветы II черный наряд

Королеве все к лицу: необычный для Елизаветы II черный наряд
13:15 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости шоу бизнеса: Обычно королева Великобритании очаровывает своими стильными яркими нарядами.

Она любит розовые, голубые и желтые пальто. Однако на днях Елизавета II появилась на публике в непривычном для нее образе, в который раз доведя Ее Величеству подходит любой цвет.

Несколько дней назад королева Елизавета II отметила свое 93-летие и в очередной раз доказала своим фанатам, что стилю у нее можно только поучиться. Ее день рождения выпал в один день с католической Пасхой, поэтому для двойного праздника она выбрала яркий образ, которым очаровала фанатов. Однако на днях Елизавете II пришлось примерить черный наряд.

Как известно, согласно с королевскими правилами, члены правящей семьи имеют право носить черные платья или костюмы только на траурные события, однако когда принцесса Диана осмелилась нарушить это правило. А теперь жена ее сына, Меган Маркл, также делает исключение и выбирает наряды темного цвета для светских событий.

Нежно голубое пальто и шляпка: Королева Елизавета II совершила публичный выход

Несмотря на это Елизавета II неукоснительно придерживается древних законов. Так, черный наряд она надела на похороны близкой подруги Жани, графини Карнавон. Белые лацканы на пальто слегка оживили образ монарха. Несмотря на то, что королеву необычно видеть в наряде таких цветов, кое-что в ее образе осталось неизменным-например шляпка в тон, брошь на плечи и перчатки на руках.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Королева Елизавета II, Стиль, Образ, Королева, Королевская семья, Елизавета II, Наряд.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Шикарная фигура": Елена-Кристина Лебедь поразила вызывающим нарядом
02 Экс-президент Польши: Зеленский не хочет говорить с Путиным один на один
03 Гройсман рассказал о встрече с Зеленским
04 Разумков рассказал о деталях встречи Зеленского с Гройсманом
05 В ЦИК назвали дату объявления итогов выборов президента Украины
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Спасатели предупредили о рисках схода лавин в Карпатах
Спасатели предупредили о рисках схода лавин в Карпатах
Задержан первый серийный убийца в истории Кипра
Задержан первый серийный убийца в истории Кипра
Погода в Украине: дожди напомнят о себе под конец апреля
Погода в Украине: дожди напомнят о себе под конец апреля
Королеве все к лицу: необычный для Елизаветы II черный наряд
Королеве все к лицу: необычный для Елизаветы II черный наряд
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь