Скачать
Суббота, 27.04.2019
В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь: видео
В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь: видео
Филарет: Мы более 25 лет существуем как патриархат
Филарет: Мы более 25 лет существуем как патриархат
Днепр сравнял счет в бронзовой серии с Запорожьем
Днепр сравнял счет в бронзовой серии с Запорожьем
Поклонникам джаза: новая программа Aniko Dolidze Big Band в Киеве
Поклонникам джаза: новая программа Aniko Dolidze Big Band в Киеве

В персиковом платье с обнаженными плечами: нежный образ Эмбер Херд

В персиковом платье с обнаженными плечами: нежный образ Эмбер Херд
16:18 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: Голливудская актриса и скандальная экс-супруга Джонни Деппа Эмбер Хьорд посетила ежегодную премию, которую вручают женщинам за заслуги в области прав человека.

В это время, когда СМИ разразились новостью о том, что актер Джонни Депп закрутил роман с 20-летней гоу-гоу танцовщицей русского происхождения Полиной Глен, Херд продолжает наслаждаться публичной жизнью. Так, Эмбер, которая известна своей поддержку феминистического движения, стала гостьей премии Vital Voices Global Leadership Awards.

Известно, что ежегодное мероприятие организованное американской некоммерческой организацией Vital Voices, которая поддерживает права женщин-руководителей на участие в политической и экономической жизни страны.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Vital Voices Global Leadership" #AmberHeard @celebrity_news3

Публикация от celebrity_news3 (@celebrity_news3)

Эмбер Херд сделала шокирующее признание о своем экс-супруге Джонни Деппе

Для выхода 33-летняя красавица надела бархатное платье персикового оттенка с цветочным принтом и открытыми плечами. Для завершения образа стилисты Херд подобрали аккуратную укладку волос и легкий макияж в тон наряда. Для теплых цветов одежды она примерила золотые туфли-лодочки на высоком каблуке.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Стиль, Актриса, Образ, Эмбер Херд, Голливудская актриса, Экс-супруга Джонни Деппа.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Шикарная фигура": Елена-Кристина Лебедь поразила вызывающим нарядом
02 Экс-президент Польши: Зеленский не хочет говорить с Путиным один на один
03 Гройсман рассказал о встрече с Зеленским
04 Великая суббота 2019: что нельзя делать в этот день
05 Разумков рассказал о деталях встречи Зеленского с Гройсманом
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Спасатели предупредили о рисках схода лавин в Карпатах
Спасатели предупредили о рисках схода лавин в Карпатах
Митрополит Епифаний обратился с пасхальным посланием к украинцам
Митрополит Епифаний поздравил украинцев с Пасхой
Погода в Украине: дожди напомнят о себе под конец апреля
Погода в Украине: дожди напомнят о себе под конец апреля
Самые ожидаемые фильмы 2019 года
Самые ожидаемые фильмы 2019 года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь