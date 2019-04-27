В персиковом платье с обнаженными плечами: нежный образ Эмбер Херд

Новости шоу бизнеса: Голливудская актриса и скандальная экс-супруга Джонни Деппа Эмбер Хьорд посетила ежегодную премию, которую вручают женщинам за заслуги в области прав человека.

В это время, когда СМИ разразились новостью о том, что актер Джонни Депп закрутил роман с 20-летней гоу-гоу танцовщицей русского происхождения Полиной Глен, Херд продолжает наслаждаться публичной жизнью. Так, Эмбер, которая известна своей поддержку феминистического движения, стала гостьей премии Vital Voices Global Leadership Awards.

Известно, что ежегодное мероприятие организованное американской некоммерческой организацией Vital Voices, которая поддерживает права женщин-руководителей на участие в политической и экономической жизни страны.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Vital Voices Global Leadership" #AmberHeard @celebrity_news3 Публикация от celebrity_news3 (@celebrity_news3) 26 Апр 2019 в 5:52 PDT

Для выхода 33-летняя красавица надела бархатное платье персикового оттенка с цветочным принтом и открытыми плечами. Для завершения образа стилисты Херд подобрали аккуратную укладку волос и легкий макияж в тон наряда. Для теплых цветов одежды она примерила золотые туфли-лодочки на высоком каблуке.