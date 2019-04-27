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TrialWatch: Джордж и Амаль Клуни презентовали совместный проект

TrialWatch: Джордж и Амаль Клуни презентовали совместный проект
20:53 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: www.law.columbia.edu

Новости шоу бизнеса: Голливудский актер Джордж Клуни вместе со своей очаровательной женой Амаль создали собственный проект под названием TrialWatch.

Его звездные супруги уже успели представить в Нью-Йорке.

Для презентации Джордж и Амаль Клуни символически выбрали юридическую кафедру Колумбийского университета. Все потому, что более одного года именно в этом заведении жена голливудского красавца проводит лекции.

Как сообщается на официальном сайте университета, в рамках TrialWatch Джордж и Амаль стремятся привлечь молодых адвокатов к участию в сложных процессах. В частности, юристов будут направлять на те судебные заседания, где есть высокий риск коррупции и фиктивности дел. Поэтому молодежь будет контролировать ход рассмотрения вопроса и стоять на защите законов. При этом проект не будет ограничиваться границей США, а станет международным.

"Суды по всему миру все чаще используются для того, чтобы заставить замолчать диссидентов и уязвимые группы населения. Но до сих пор не было систематического ответы на это. Программа TrialWatch – это глобальная инициатива по мониторингу судебных процессов, разоблачения злоупотреблений и защите жертв, благодаря которой можно будет решить проблему несправедливости", – заявила во время презентации Амаль Клуни.

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Согласно кадрам, опубликованным в сети, жена Джорджа Клуни прекрасно подготовилась к мероприятию. Она не только написала мотивационную речь, но и подобрала для публичного выхода элегантное платье синего цвета. Наряд был очень простым и не отвлекал участников встречи от важной темы обсуждения.

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Проект, Знаменитости, Джордж Клуни, Актер, Амаль Клуни, Голливудский актер.
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