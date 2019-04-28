Вот это фигурка: Бар Рафаэли приводит себя в форму для Евровидения 2019 (Видео)

Новости шоу бизнеса: Ведущая предстоящего сузыкального конкурса Бар Рафаэли в свои 33 года может похвастаться отличной фигурой.

Ее секрет в том, что женщина активно занимается спортом и пропагандирует здоровый образ жизни среди миллионной аудитории поклонников в социальных сетях.

Фото и видео с тренировки Бар регулярно публикует на своей странице в Instagram. Таким образом ведущая Евровидения мотивирует своих сторонников.

Что интересно, Рафаэли также является счастливой мамой двоих детей. 20 октября 2017 года она родила второго ребенка, девочку Элль. Поэтому звезда демонстрирует, как можно быть в прекрасной форме еще и после родов.

Добавим, уже совсем скоро, 14 и 16 мая, прогремят полуфиналы Евровидения-2019, а уже 18-го весь мир узнает имя победителя конкурса.

View this post on Instagram Upside down mornin A post shared by Bar Refaeli (@barrefaeli) on Apr 21, 2019 at 7:13am PDT

К слову, впервые с 2003 года Украина не будет принимать участия в международном шоу Евровидение-2019. Все потому, что победительница Нацотбора MARUV и Национальная общественная телерадиокомпания Украины не пришли к согласию при подписании контракта. Немало разногласий возникало из-за запланированных выступлений артистки в России и права на ее песню. В конце концов в НОТУ решили передать право представлять Украину на Евровидении-2019 другим финалистам. Однако артисты отказались занять место MARUV.