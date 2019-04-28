Украинские звезды делятся семейными традициями на Пасху

Новости шоу бизнеса: Популярные артисты открыли тайны празднования Пасхи.

Так Потап рассказал, что однажды попал в храм сразу после концерта, в 5 часов утра.

"Батюшка идет, разбрызгивает святую воду, святит паски. Я стою с таким крестом огромным, он подходит и кропит мне в лицо со словами: "Негоже, чтобы крест был больше, чем у батюшки", - поделился Потап.

Олег Скрипка традиционно ходит святить паски на Мамаеву Слободу, где есть деревянная казацкая церковь, а Павел Зибров - к особому священнику.

"Кропит нас батюшка, обливает водой так, что мы просто сушиться бежим, или пятьдесят грамм - можно уже выпить и что-то съесть", - рассказал Павел Зибров.

Артем Пивоваров, Дзидзьо и Оля Цибульская рассказали, что обязательно в этот день должны быть в семейном кругу.

"Пасхальная традиция - видеться с бабушкой. Я давно у нее не была. Очень надеюсь съесть яйцо в этом году с ней вместе", - отметила Оля Цибульская.

А вот, что касается вкусов, здесь звездные мнения разделились: одни любят готовить паски самостоятельно, другие заказывают, а некоторые даже уже нашли пасхальную выпечку по особым предпочтениям. Например, Ирина Билык и Дмитрий Коляденко в этом году будут наслаждаться низкокалорийной паской. Злата Огневич сама печь паски не будет, но уже заказала их у нескольких мастеров.

Известный дизайнер Андре Тан рассказал, что вместе с дочкой заранее готовится к любимому празднику.

"Соня - моя дочь - уже заготовила яйца, которые она будет сама расписывать. Поэтому у нас есть хорошая традиция - мы всегда с Соней разрисовываем яйца и бьемся ими. Что касается пасок, они должны быть приготовлены с любовью - это самое главное! А еще я люблю, чтобы было много масла и сладостей сверху", - поделился Андре Тан.