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Счастливая Мавка: Джамала поделилась семейным фото с сыном

Счастливая Мавка: Джамала поделилась семейным фото с сыном
11:02 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Солнечные фото с сыном Джамала опубликовала на своей странице в Instagram.

Ранее певица признавалась, что она является строгой мамой. Поэтому подарки ко дню рождения своего первенца все сразу не дарит, только раз в месяц. Но, конечно, Джамала, не скрывает своей безумной материнской любви к мальчику.

На новых снимках звездная мама позирует с малышом на фоне цветущих магнолий в Киеве. Певица, одетая в джинсовый комбинезон и желтый пуловер, искренне улыбается на камеру.

"Поздравляю всех с долгожданными выходными. Проведите время с родными и хорошо отдохните!" – добавила Джамала в подписи.

Украинские звезды делятся семейными традициями на Пасху

Напомним, что недавно украинская певица выложила семейное фото со всей семьей. Семейные фото Джамалы сделаны в черно-белых цветах, что придает еще большего очарования.

35-летняя певица Джамала (Сусанна Джамаладинова) является мамой годовалого сыночка, которому 27 марта исполнился год. Певица достаточно часто делится снимками с ребенком, однако в этот раз Джамала порадовала поклонников семейным фото с сыном и мужем.

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Украинская певица, Семейное фото, Джамала с сыном, Джамала на природе.
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